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Тульские полицейские нашли 16 преступников, находившихся в розыске

Тульские полицейские нашли 16 преступников, находившихся в розыске

Полицейские в Тульской области подвели итоги операции «Розыск»

На территории Тульской области полицейские провели оперативно-профилактическую операцию «Розыск». В течение суток особое внимание стражей порядка было направлено на установление местонахождения лиц, обвиняемых и подозреваемых в совершении противоправных деяний и скрывающихся от правосудия.

В результате проделанной работы сотрудниками полиции региона выяснено местонахождение 16 человек, находившихся в розыске. Также полицейскими установлено 37 лиц, пропавших без вести.

 

сегодня, в 18:06 +3
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