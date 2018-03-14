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Туляков атакует грипп, тяжелый и беспощадный
Фото Алексея Пирязева.

Туляков атакует грипп, тяжелый и беспощадный

Но эпидемии нет. Пока нет. Как уберечь себя от вируса?

Как сообщает тульский Роспотребнадзор, с 5 по 11 марта в области зарегистрировано 8430 случаев заболевания гриппом и ОРВИ. Показатель заболеваемости 56,2 на 10 тысяч населения, что ниже эпидемического порога на 6,8% и ниже уровня заболеваемости предыдущей
недели на 9%. В Туле в течение праздничной недели зарегистрировано 4148 случаев заболевания.

Только в возрастной группе взрослых заболеваемость находится на уровне эпидемического порога. Это, кстати, отмечают и тульские фармацевты, которые говорят об увеличении спроса на противовирусные препараты
с 9 марта.

На прошедшей неделе сотрудники Роспотребнадзора обследовали на вирусы гриппа и ОРВИ 72 больных. Вирус гриппа подтвердился у 17.

В связи с высокой заболеваемостью инфекциями верхних и нижних дыхательных путей на прошедшей неделе образовательный процесс полностью приостановлен в одной школе, частично – в 6 классах трех школ и 3 группах двух дошкольных учреждений.

Проконсультироваться по вопросам профилактики гриппа и ОРВИ можно в отделе эпиднадзора Управления Роспотребнадзора по Тульской области по телефонам 37-33-25, 37-07-06.

Вирусологи прогнозировали в этом «гриппозном» сезоне три типа вирусов – гонконгский А (H3N2), свиной A (H1N1), он же Мичиган, и грипп типа В (Брисбен).

Гонконгский грипп является самым опасным, особенно для годовалых детей, пенсионеров, людей с хроническими заболеваниями, беременных.

Его осложнения – пневмония, отит, бронхит. Длительность инкубационного периода при гонконгском гриппе составляет день-два. Со слов больных, в это время тошнит, чувствуется слабость, болят глаза, голова, пересыхает в горле, появляется кашель, озноб, а температуру сложно сбить жаропонижающими.  

Вирус гриппа Мичиган в прошлом эпидсезоне россияне уже пережили, поэтому у переболевших и привитых есть иммунитет к этому штамму. Вирус характеризуется большим количеством осложнений в период болезни и высокой скоростью распространения. Инкубационный период может длиться от 2 до 72 часов.

Температура тела сразу зашкаливает за 38 градусов, больной чувствует себя разбитым, появляется сонливость, болит все тело и очень сильно – голова.

И ярко выражены признаки конъюнктивита, а вот насморка и кашля почти нет.

Штамм вируса Брисбен, в отличие от полностью изученного Мичигана, пока тайна для ученых, но он менее опасен, чем Мичиган. В группе риска дети до двух лет и пожилые люди. Особенно опасен грипп для беременных женщин из-за способности вируса вызывать пороки развития плода на ранних сроках. Основная особенность этого вируса – он может вызвать поражение сердечно-сосудистой и нервной систем, а также провоцировать гормональные сбои.

комментарии специалистов

Ирина Бровченко, управляющая сетью аптек «Будь здоров!»:

Ирина Бровченко

– С начала марта вырос спрос на противовирусные, жаропонижающие и витамины. Советую иметь при себе антисептики – гели, спреи, если нет возможности мыть тщательно руки с мылом.

Ольга Коротыч, терапевт многопрофильной клиники «Л-мед»:

Ольга Коротыч

– Очень дейст­венна простая профилактика – проветривать помещения, мыть руки, принимать витамин С и 3-4 раза в день промывать нос подсоленной водой, слегка вдыхая ее и выдыхая, пропуская в гортань.

Развеем мифы о гриппе

Правда ли, что…

Гриппом можно заболеть, если гулять без шапки?

Нет. Можно хоть босиком бегать по снегу, грипп вы от этого не подхватите. Грипп и переохлаждение никак не связаны.

Гриппом второй раз подряд не заболеешь?

Еще как заболеешь! Грипп – это не корь или краснуха, им болеют не единожды. Иммунитет вырабатывается к определенному штамму гриппа, а вирус постоянно мутирует.

Лучшее средство от гриппа – водка с перцем?

Нет. Во время гриппа человеческий организм подвергается негативному воздействию токсинов, вызванных активным размножением вируса, а алкоголь многократно повышает нагрузку на все жизненно важные органы, в том числе на печень и почки. Поскольку алкоголь еще и резко снижает устойчивость нервной системы к любым болезнетворным факторам, то даже при однократном приеме большой дозы можно спровоцировать поражение нервной системы и вызвать неврологические осложнения.

Витамин С помогает избежать гриппа?

Нет. Но он стимулирует иммунную систему, производит большое количество Т-клеток, которые атакуют и разрушают многие болезнетворные микроорганизмы.

Больному гриппом надо пить горячий сладкий чай?

Нет. Сахар ослабляет иммунную систему. Увеличение количества глюкозы постепенно уменьшает способность белых кровяных клеток окружать и уничтожать вирусы. Поэтому врачи рекомендуют снизить употребление сахара. Температура жидкости должна быть равна температуре тела. И пить надо много. Идеально для питья – готовые растворы для пероральной регидратации.

Чтобы выздороветь, нужно больше есть?

Нет. Как говорили древние, лучшие лекари – холод, голод и покой.

Надо ли носить маску постоянно?

Нет. Через час-полтора материал маски превращается в рассадник инфекции, предупреждают эксперты Всемирной организации здравоохранения. Ткань намокает от выдыхаемого воздуха и становится питательной средой для размножения бактерий. К тому же у человека в повязке ограничен доступ кислорода, что может вызывать слабость, головокружения, проблемы с дыханием. Специалисты советуют надевать маску ненадолго (максимум на полчаса-час) – только если рядом находятся кашляющие-чихающие больные. И не носить на улице – это не имеет смысла.


 

Автор: Татьяна Алексеева, сегодня, в 08:53 +6
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