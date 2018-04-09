В Тульской области эпидемия гриппа идет на спад

В Туле за неделю зарегистрировано 4803 случая заболеваний. Это ниже эпидпорога на 28%.

Со 2 по 8 апреля в Тульской области зарегистрировано 10146 случаев заболеваний гриппом и ОРВИ. Это ниже уровня заболеваемости предыдущей недели на 21% и выше эпидемического порога на 22%.

В Туле за неделю зарегистрировано 4803 случая заболеваний, что ниже уровня заболеваемости предыдущей недели на 28%, но выше порога на 27,6%.

Среди детей заболеваемость ниже эпидемического порога, среди взрослых порог превышен.

По данным лабораторного мониторинга на прошедшей неделе на грипп и ОРВИ обследовано 378 заболевших, наличие вирусов подтверждено у 153 человек, из них у 150 подтверждены вирусы гриппа, у 3 — вирусы не гриппозной этиологии.

Из-за высокой заболеваемости на прошедшей неделе приостановлен образовательный процесс полностью в 2 детских дошкольных учреждениях и частично в 5 группах 2 детских дошкольных учреждений.

Ситуация находится на контроле Управления Роспотребнадзора по Тульской области.

По вопросам профилактики гриппа и ОРВИ консультацию можно получить в отделе эпиднадзора Роспотребнадзора по телефонам: 37−33−25, 37−07−06.