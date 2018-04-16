В Тульской области число заболевших гриппом и ОРВИ снизилось на 23%

Это ниже эпидемического порога на 17,3%.

С 9 по 15 апреля в Тульской области зарегистрировано 7835 случаев заболевания гриппом и ОРВИ, что ниже уровня заболеваемости предыдущей недели на 23% и ниже эпидемического порога на 17,3%.

В Туле за неделю зарегистрировано 3309 случаев заболевания, что ниже уровня заболеваемости предыдущей недели на 31% и ниже порога на 13%.

Среди детей заболеваемость ниже эпидемического порога, среди взрослых порог превышен на 16%.

По данным лабораторного мониторинга, на прошедшей неделе на грипп и ОРВИ было обследовано 255 заболевших, наличие вирусов подтверждено у 71 человека, из них у 70 подтверждены вирусы гриппа, у 1 — вирусы не гриппозной этиологии.

Из-за высокой заболеваемости на прошедшей неделе приостановлен образовательный процесс в 16 классах 6 школ и 3 группах 3 детских дошкольных учреждений.

Ситуация находится на контроле Управления Роспотребнадзора по Тульской области. По вопросам профилактики заболеваний консультацию можно получить в отделе эпиднадзора по телефонам 37-33-25, 37-07-06.