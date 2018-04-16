новости
новости
Регистрация
В Тульской области число заболевших гриппом и ОРВИ снизилось на 23%

В Тульской области число заболевших гриппом и ОРВИ снизилось на 23%

Это ниже эпидемического порога на 17,3%.

С 9 по 15 апреля в Тульской области зарегистрировано 7835 случаев заболевания гриппом и ОРВИ, что ниже уровня заболеваемости предыдущей недели на 23% и ниже эпидемического порога на 17,3%.

В Туле за неделю зарегистрировано 3309 случаев заболевания, что ниже уровня заболеваемости предыдущей недели на 31% и ниже порога на 13%.

Среди детей заболеваемость ниже эпидемического порога, среди взрослых порог превышен на 16%.

По данным лабораторного мониторинга, на прошедшей неделе на грипп и ОРВИ было обследовано 255 заболевших, наличие вирусов подтверждено у 71 человека, из них у 70 подтверждены вирусы гриппа, у 1 — вирусы не гриппозной этиологии.

Из-за высокой заболеваемости на прошедшей неделе приостановлен образовательный процесс в 16 классах 6 школ и 3 группах 3 детских дошкольных учреждений.

Ситуация находится на контроле Управления Роспотребнадзора по Тульской области. По вопросам профилактики заболеваний консультацию можно получить в отделе эпиднадзора по телефонам 37-33-25, 37-07-06.

Сюжет: Грипп-2018
В Тульской области эпидемия гриппа идет на спад
Жизнь Тулы и области
В Тульской области эпидемия гриппа идет на спад
9 апреля, в 10:31, 11 1490 2
Главный инфекционист Минздрава РФ рассказала тулякам о новой вакцине от гриппа
Жизнь Тулы и области
Главный инфекционист Минздрава РФ рассказала тулякам о новой вакцине от гриппа
29 марта, в 16:30, 30 2149 1
Эпидемия гриппа в Туле и области: Что известно на сегодняшний день
Жизнь Тулы и области
Эпидемия гриппа в Туле и области: Что известно на сегодняшний день
22 марта, в 16:54, 52 11624 4
В Тульской области в связи с гриппом усилены противоэпидемические мероприятия
Жизнь Тулы и области
В Тульской области в связи с гриппом усилены противоэпидемические мероприятия
21 марта, в 13:56, 12 2869 1
Все новости сюжета
Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 15:00 +2
Другие статьи по темам
Место
Тульская область
Прочее
гриппОРВИэпидемия гриппа

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Тульские представители медиаклуба «Ростелекома» стали лучшими в премии «Блогер года. Центр России»
Тульские представители медиаклуба «Ростелекома» стали лучшими в премии «Блогер года. Центр России»
На майские праздники из Тулы в Москву пустят дополнительные экспрессы
На майские праздники из Тулы в Москву пустят дополнительные экспрессы
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2018 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.