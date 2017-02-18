Фото Максима Егорова.
В Тульской области женщину убило сосулькой
На улице Ленина в микрорайоне Соцгород города Алексин от козырька магазина откололась глыба наледи и упала на прохожую.
В соцсетях появилось сообщение очевидцев из Алексина о трагедии, произошедшей на улице Ленина в микрорайоне Соцгород: с козырька одного из магазинов откололась наледь и упала на голову шедшей мимо женщины. Пострадавшая скончалась.
В администрации Алексина информацию о происшествии подтвердили. Все обстоятельства случившегося выясняются.
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