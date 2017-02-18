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В Тульской области женщину убило сосулькой
Фото Максима Егорова.

В Тульской области женщину убило сосулькой

На улице Ленина в микрорайоне Соцгород города Алексин от козырька магазина откололась глыба наледи и упала на прохожую.

В соцсетях появилось сообщение очевидцев из Алексина о трагедии, произошедшей на улице Ленина в микрорайоне Соцгород: с козырька одного из магазинов откололась наледь и упала на голову шедшей мимо женщины. Пострадавшая скончалась.

В администрации Алексина информацию о происшествии подтвердили. Все обстоятельства случившегося выясняются.

сегодня, в 15:05 −3
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