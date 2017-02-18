В Тульской области женщина обокрала отца на 45 000 рублей

Чтобы мужчина не заметил пропажи, она подменила деньги билетами банка приколов.

В дежурную часть отдела МВД по Узловскому району обратился 60-летний житель районного центра. Мужчина подал заявление о пропаже денег из квартиры - в сумме быдо украдено 45 000 рублей.

Прибыв на место происшествия, сотрудники полиции быстро установили, что деньги украла 36-летняя безработная дочь потерпевшего.

Как оказалось, ещё 7 февраля она в отсутствие отца пришла в квартиру, взяла деньги и, чтобы он не заметил их отсутствие, положила билеты банка приколов.

В полиции возбуждено и расследуется уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража). Женщина во всем призналась и сейчас находится под подпиской о невыезде.