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В Тульской области женщина обокрала отца на 45 000 рублей

В Тульской области женщина обокрала отца на 45 000 рублей

Чтобы мужчина не заметил пропажи, она подменила деньги билетами банка приколов.

В дежурную часть отдела МВД по Узловскому району обратился 60-летний житель районного центра. Мужчина подал заявление о пропаже денег из квартиры - в сумме быдо украдено 45 000 рублей.

Прибыв на место происшествия, сотрудники полиции быстро установили, что деньги украла 36-летняя безработная дочь потерпевшего.

Как оказалось, ещё 7 февраля она в отсутствие отца пришла в квартиру, взяла деньги и, чтобы он не заметил их отсутствие, положила билеты банка приколов.

В полиции возбуждено и расследуется уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража). Женщина во всем призналась и сейчас находится под подпиской о невыезде.

сегодня, в 16:40 +1
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