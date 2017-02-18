Фото Даниила Прокофьева.
В Центральном парке Тулы построили иглу на скорость
Восемь команд соревновались в строительном мастерстве на конкурсе «Золотое иглу».
18 февраля 2017 года в Центральном парке Тулы у нижнего пруда прошли городские соревнования по постройке снежных хижин - «Золотое иглу». К участию в соревнованиях приглашались все желающие.
Участие приняли 8 команд из шести человек каждая. Причем команды были как взрослые, так и детские.
Технологию постройки иглу участникам предлагалось изучить заранее самостоятельно. Команды – победители соревнований наградили дипломами и призами. Все команды, завершившие купол «Золотое иглу», получили диплом участника городских соревнований «Золотое иглу».
Смотрим фоторепортаж от Даниила Прокофьева!
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