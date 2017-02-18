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В Центральном парке Тулы построили иглу на скорость
Фото Даниила Прокофьева.

В Центральном парке Тулы построили иглу на скорость

Восемь команд соревновались в строительном мастерстве на конкурсе «Золотое иглу».

18 февраля 2017 года в Центральном парке Тулы у нижнего пруда прошли городские соревнования по постройке снежных хижин - «Золотое иглу». К участию в соревнованиях приглашались все желающие. 

Участие приняли 8 команд из шести человек каждая. Причем команды были как взрослые, так и детские. 

Технологию постройки иглу участникам предлагалось изучить заранее самостоятельно. Команды – победители соревнований наградили дипломами и призами. Все команды, завершившие купол «Золотое иглу», получили диплом участника городских соревнований «Золотое иглу».

Смотрим фоторепортаж от Даниила Прокофьева!

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