В Центральном парке Тулы построили иглу на скорость

Фото Даниила Прокофьева.

Восемь команд соревновались в строительном мастерстве на конкурсе «Золотое иглу».

18 февраля 2017 года в Центральном парке Тулы у нижнего пруда прошли городские соревнования по постройке снежных хижин - «Золотое иглу». К участию в соревнованиях приглашались все желающие.

Участие приняли 8 команд из шести человек каждая. Причем команды были как взрослые, так и детские.

Технологию постройки иглу участникам предлагалось изучить заранее самостоятельно. Команды – победители соревнований наградили дипломами и призами. Все команды, завершившие купол «Золотое иглу», получили диплом участника городских соревнований «Золотое иглу».

Смотрим фоторепортаж от Даниила Прокофьева!