Апелляционная жалоба убийцы туляка Родиона Пронина будет рассмотрена в январе

На фото Александр Демушкин

По словам осужденного, суд не учел его явку с повинной. Он считает 14 лет колонии строгого режима суровым приговором.

Тверской областной суд назначил дату рассмотрения апелляционной жалобы Александра Демушкина, осужденного за убийство туляка Родиона Пронина.

Жалоба на вынесенный 9 ноября Торжокским городским судом приговор будет рассмотрена 16 января 2017 года, сообщили Myslo в пресс-службе Тверского областного суда.

«В апелляционных жалобах адвокат и его доверитель просят снизить наказание, считая приговор городского суда чрезмерно суровым», – сообщил собеседник издания.

Ранее Myslo сообщало, что по мнению Александра, суд не учел в качестве смягчающего обстоятельства его явку с повинной и способствование расследованию. При том, что все обвинение строится именно на данных им в ходе следствия показаниях. Демушкин считает, что на решение суда могли повлиять плохо характеризующие его показания потерпевших и свидетелей, которые не были доказаны судом.

Напомним, Демушкин был признан виновным в трех преступлениях: незаконное приобретение, хранение, перевозка и ношение огнестрельного оружия и боеприпасов, а также убийство и кража в крупном размере.

Жителя Тульской области Родиона Пронина искали в течение 10 месяцев. Молодой человек работал барменом в известном в региональном центре заведении, в Туле его многие знали, и история с исчезновением вызвала огромный резонанс. Семья пропавшего парня даже обращалась в шоу «Битва экстрасенсов». Однако все подробности и мотивы преступления стали известны только в ходе судебного разбирательства.

Полностью признавший свою вину Александр Демушкин от дачи показаний в суде первой инстанции отказался. Согласно вынесенному приговору он должен 14 лет провести в исправительной колонии строгого режима, а после выхода из исправительного учреждения его свобода в течение года должна быть ограничена.