Фото Евгения Освянникова.
Уберите с тульской улицы неприличный грузовик!
В Туле на улице Ф. Энгельса припаркован грузовой автомобиль, кузов которого исписан крепкой грязной матерщиной.
Пресс-атташе футбольного клуба «Арсенал» Евгений Овсянников пожаловался в своем твиттере на это безобразие общественности и лично главе администрации Тулы Евгению Авилову.
И действительно, брошенная машина стоит неподалеку от дома детского творчества давно. На фургоне картинки всякие неприличные и всего два слова. Зато каких! Даже фото неотретушированные поставить стыдно...
Номер машины виден, владельца установить, думаем, для администрации и ГИБДД не составит труда.
Другие статьи по темам