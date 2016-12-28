Уберите с тульской улицы неприличный грузовик!

Фото Евгения Освянникова.

В Туле на улице Ф. Энгельса припаркован грузовой автомобиль, кузов которого исписан крепкой грязной матерщиной.

Пресс-атташе футбольного клуба «Арсенал» Евгений Овсянников пожаловался в своем твиттере на это безобразие общественности и лично главе администрации Тулы Евгению Авилову.





И действительно, брошенная машина стоит неподалеку от дома детского творчества давно. На фургоне картинки всякие неприличные и всего два слова. Зато каких! Даже фото неотретушированные поставить стыдно...





Номер машины виден, владельца установить, думаем, для администрации и ГИБДД не составит труда.