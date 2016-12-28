новости
новости
Регистрация
Уберите с тульской улицы неприличный грузовик!
Фото Евгения Освянникова.

Уберите с тульской улицы неприличный грузовик!

В Туле на улице Ф. Энгельса припаркован грузовой автомобиль, кузов которого исписан крепкой грязной матерщиной.

Пресс-атташе футбольного клуба «Арсенал» Евгений Овсянников пожаловался в своем твиттере на это безобразие общественности и лично главе администрации Тулы Евгению Авилову.


 

И действительно, брошенная машина стоит неподалеку от дома детского творчества давно. На фургоне картинки всякие неприличные и всего два слова. Зато каких! Даже фото неотретушированные поставить стыдно...

 


 

Номер машины виден, владельца установить, думаем, для администрации и ГИБДД не составит труда.

Автор: Юлия Королева, сегодня, в 11:04 +8
Другие статьи по темам
Место
Тулаулица Фридриха Энгельса
Прочее
неприличный грузовикгрузовик исписан матом

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Теннисист Андрей Кузнецов сыграет на турнире в Австралии
Теннисист Андрей Кузнецов сыграет на турнире в Австралии
Апелляционная жалоба убийцы туляка Родиона Пронина будет рассмотрена в январе
Апелляционная жалоба убийцы туляка Родиона Пронина будет рассмотрена в январе
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru

18+

© 2005-2016 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Яндекс.Метрика