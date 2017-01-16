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Убийце Родиона Пронина оставили приговор без изменения
На фото Александр Демушкин.

Убийце Родиона Пронина оставили приговор без изменения

Напомним, что Александр Демушкин решил, что суд не учел его явку с повинной.

Тверским областным судом оставлен без изменения обвинительный приговор Торжокского городского суда в отношении Александра Демушкина, признанного виновным в совершении трёх преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 222, ч. 1 ст. 105, п. «в» ч. 3 ст. 158 УК РФ (незаконное приобретение, хранение, перевозка и ношение огнестрельного оружия и боеприпасов, убийство и кража, совершенная в крупном размере).

Напомним, Демушкин был признан виновным в трех преступлениях: незаконное приобретение, хранение, перевозка и ношение огнестрельного оружия и боеприпасов, а также убийство и кража в крупном размере.

Жителя Тульской области Родиона Пронина искали в течение 10 месяцев. Молодой человек работал барменом в известном в региональном центре заведении, в Туле его многие знали, и история с исчезновением вызвала огромный резонанс. Семья пропавшего парня даже обращалась в шоу «Битва экстрасенсов». Однако все подробности и мотивы преступления стали известны только в ходе судебного разбирательства.

Полностью признавший свою вину Александр Демушкин от дачи показаний в суде первой инстанции отказался. Согласно вынесенному приговору он должен 14 лет провести в исправительной колонии строгого режима, а после выхода из исправительного учреждения его свобода в течение года должна быть ограничена.

Осужденный Демушкин с приговором не согласился. По мнению осужденного, суд не учел явку его с повинной. Именно поэтому убийца подал апелляцию.

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Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 17:33 +1
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