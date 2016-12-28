Под Тулой столкнулись «Тойота» и микроавтобус, перевозивший рабочих в Ясногорский район

Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Тульской области.

По предварительным данным, в ДТП пострадали четыре человека.

28 декабря около 9.00 на северном подъезде к Туле трассы М-2 вблизи деревни Семёновка произошло лобовое столкновение автомобиля «Тойота» и микроавтобуса «Мерседес», в котором находилось 12 человек.

Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Тульской области, указанный микроавтобус перевозил рабочих из Тулы на одно из предприятий Ясногорского района. В салонах транспортных средств детей не было. Хотя, по сообщениям очевидцев, на микроавтобусе висит табличка «Дети».

По состоянию на 10.00 известно о четырех пострадавших: один был в иномарке и трое — в микроавтобусе.

Пассажирам микроавтобуса оказана медицинская помощь на месте. Сейчас на месте происшествия работают полицейские ГИБДД, которые выясняют все детали ДТП и принимают меры для организации беспрепятственного движения транспорта. Затруднений для дорожного движения в месте столкновения автомобилей нет.