26 января: Шоколадный конструктор и норковая шубка для собаки

Доброе утро! Вот она – долгожданная пятница. Делитесь в комментариях своими зажигательными планами на выходные, а еще не забывайте читать только хорошие новости. Поехали!

О погоде на выходных. С пятницы по воскресенье в Туле будет идти снег, а столбики термометров покажут примерно -2 градуса.

Японский бренд сладостей Meiji удивил мир своим новым продуктом -конструктором “Конфетный замок”. Это огромное шоколадное строение, площадь которого составляет около двух квадратных метров, можно собрать самостоятельно из 16 различных наборов деталей замка. В состав этих деталей входят съедобные элементы, которые позволяют создать уникальное и вкусное архитектурное произведение.

Однако стоит отметить, что цена такого удовольствия довольно высока - 272000 японских йен (примерно 164800 российских рублей). Возможно, это связано с тем, что данный продукт является скорее предметом коллекционирования и необычным подарком для ценителей эксклюзивных сладостей.

Сегодня смотрим необычный клип - RITA ORA, DAVID GUETTA, IMANBEK – BIG FT. GUNNA.

В России хозяин собаки проявил свою изобретательность и сшил для своего питомца костюм из старой норковой шубы своей матери. Этот случай был опубликован в социальных сетях, вызвав бурное обсуждение среди пользователей.

Собака, постоянно мерзла в купленных для нее комбинезонах. Тогда отец семейства решил сделать для питомца теплую одежду из шубы, которую его жена уже не носила.

Фотографии собаки в новом наряде быстро распространились в сети. Некоторые пользователи критикуют такой способ использования шубы, другие же хвалят хозяина за заботу о своем питомце.

Художник Ремингтон Робинсон создает необычные картины на жестяных крышках из-под леденцов. Его работы настолько маленькие, что могут уместиться на ладони, но при этом они являются настоящими шедеврами искусства.

Потрясающего настроения!