25 января: Кубик Рубика-панелька и золотой слиток в качестве подарка

Доброе утро! Поздравляем всех Татьян и студентов с праздником. Специально для них (и для всех остальных) собрали самые хорошие новости. Наслаждайтесь!

Готовимся к новой порции осадкой. Сегодня в Туле пройдет дождь со снегом, а температура воздуха будет около -2 градуса.

Мастерская из Санкт-Петербурга создала - кубик Рубика, стилизованный под ламповые советские панельки. Эта оригинальная работа была создана с вниманием к деталям и выполнена с использованием качественных материалов.

Кубик имеет размеры, аналогичные обычному кубику Рубика, и может быть собран обычным способом. Однако, его внешний вид просто завораживает. Он напоминает о старых временах и ностальгии по ушедшей эпохе.

Цена кубика составляет всего 1300 рублей, что делает его доступным для большинства покупателей.

Мощно встречаем четверг вместе с Evanescence - Bring Me To Life.

В Китае произошел необычный случай- четырехлетний мальчик подарил своей подруге золотые слитки в качестве свадебного подарка. Родители девочки были шокированы, когда она показала им подарок, и не могли понять, где она достала такое богатство. Однако вскоре выяснилось, что мальчик взял золото из дома и передал его девочке в тайне от родителей.

Когда родители узнали правду, они попросили девочку вернуть золото. Мать девочки рассказала, что родители мальчика объяснили, что слитки предназначались его будущей жене, но он неожиданно решил передать их своей подруге. В результате этого случая родители обеих детей обсудили с ними значение честности и правильного поведения.

Эти милые и забавные снимки показывают, что не только люди, но и коты могут быть настоящими любителями чтения. На фотографиях можно увидеть котов, которые внимательно изучают книги, лежа на диване или на полу, котов, делающих вид, что читают, и даже котов, использующих книги для своих кошачьих дел.

Милого настроения!