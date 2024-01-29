29 января: Работа мечты и невоспитанные попугаи

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Сегодня в Туле пасмурно, воздух в городе опуститься до -4 градусов.

Opera разместила на своем сайте необычную вакансию для любителей проводить время в интернете. Зарплата составляет $10 тыс. за неделю, что эквивалентно более 880 тыс. рублей по актуальному курсу.

Так, Норвежский интернет-браузер стремится увеличить свою долю на рынке, которая в настоящее время составляет менее 3%, и продвигать новую функцию Tab Islands. Компания ищет человека, который готов провести неделю на уединенном острове Бьярнарей в Исландии, занимаясь только серфингом в интернете.

Для участия в конкурсе нужно подать заявку на официальном сайте Opera до 25 февраля. Победитель, чья заявка будет самой креативной, получит билет до Рейкьявика, трансфер до острова, $10 тыс. за неделю работы, а также крекеры и рыбий жир в придачу.

Также компания представила видеоролик, где показаны красивые пейзажи острова.

Сегодня слушаем песню от франко-камерунского певца Yamê - «Bécane».

Зоопарк дикой природы в графстве Линкольншир принял решение отправить восьмерых африканских серых попугаев на перевоспитание к другой стае. Целью этой меры является отучить птиц ругаться матом.

Глава зоопарка, Стив Николс, объяснил, что попугаи точно повторяют звуки, которые слышат, и поэтому, когда они все начинают ругаться, это звучит ужасно, особенно из-за различных голосов у птиц.

Африканских серых попугаев, которые научились нецензурной брани, планируется поместить вместе с 92 более спокойными сородичами. Зоологи надеются, что птицы начнут подражать более приличным звукам, например, шуму машин.

Однако существует опасность того, что другие попугаи могут подхватить плохие привычки у своих новых соседей. Возможно, африканские серые попугаи уже не смогут полностью избавиться от непристойных выражений.

В этом году премия “Фотограф-путешественник года” собрала более 20 000 работ от фотографов из 150 различных стран. Участники конкурса стремятся передать не только красоту окружающего мира, но и трагические последствия взаимодействия человека с природой.

Приятного настроения!