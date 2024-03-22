6 лучших комментариев: 15 - 22 марта

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Итак, подборка самых едких, метких, а иногда и просто смешных комментариев наших пользователей.
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Опрос: туляки рассказали, чем хотели бы заняться после выхода на пенсию
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SHAMAN проголосовал на президентских выборах
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Как тулякам снять с учета разрушенный объект недвижимости
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Житель Тульской области убил знакомого, который занялся сексом с его женой: суд огласил приговор
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Где в Туле не будет электричества 19 марта
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Благоустройство дворов и Кировского сквера в Туле начнется в мае
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