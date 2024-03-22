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Лучшие комментарии
6 лучших комментариев: 15 - 22 марта

6 лучших комментариев: 15 - 22 марта

Мы продолжаем внимательно читать каждый комментарий на Myslo и по-прежнему уверены: «Наши читатели самые находчивые, остроумные, справедливые, местами дерзкие, местами злые, но всё равно самые лучшие!»

Итак, подборка самых едких, метких, а иногда и просто смешных комментариев наших пользователей.

- 1 -

Опрос: туляки рассказали, чем хотели бы заняться после выхода на пенсию

- 2 -

SHAMAN проголосовал на президентских выборах

- 3 -

Как тулякам снять с учета разрушенный объект недвижимости

- 4 -

Житель Тульской области убил знакомого, который занялся сексом с его женой: суд огласил приговор

- 5 -

Где в Туле не будет электричества 19 марта

- 6 -

Благоустройство дворов и Кировского сквера в Туле начнется в мае

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сегодня, в 17:26 0
 
8 лучших комментариев: 8 - 15 марта
8 лучших комментариев: 8 - 15 марта
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