Житель Тульской области убил знакомого, который занялся сексом с его женой: суд огласил приговор

В Заокском районе 36-летний местный житель признан виновным в убийстве.

По информации Myslo, 26 ноября прошлого года обвиняемый распивал алкоголь в компании жены и знакомого. В какой-то момент мужчина отлучился в уборную, а когда вернулся, увидел, что знакомый занимается сексом с его супругой.

Мужчина стащил приятеля с благоверной, а потом ударил его ножом в сердце. От полученного ранения 49-летний потерпевший скончался.

Приговором суда мужчине назначено наказание в виде 9 лет колонии строгого режима.