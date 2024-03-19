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Житель Тульской области убил знакомого, который занялся сексом с его женой: суд огласил приговор

Житель Тульской области убил знакомого, который занялся сексом с его женой: суд огласил приговор

Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

В Заокском районе 36-летний местный житель признан виновным в убийстве.

По информации Myslo, 26 ноября прошлого года обвиняемый распивал алкоголь в компании жены и знакомого. В какой-то момент мужчина отлучился в уборную, а когда вернулся, увидел, что знакомый занимается сексом с его супругой. 

Мужчина стащил приятеля с благоверной, а потом ударил его ножом в сердце. От полученного ранения 49-летний потерпевший скончался. 

Приговором суда мужчине назначено наказание в виде 9 лет колонии строгого режима. 

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