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  5. 8 лучших комментариев: 8 - 15 марта - Блог «Лучшие комментарии» - MySlo.ru
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Лучшие комментарии
8 лучших комментариев: 8 - 15 марта

8 лучших комментариев: 8 - 15 марта

Мы продолжаем внимательно читать каждый комментарий на Myslo и по-прежнему уверены: «Наши читатели самые находчивые, остроумные, справедливые, местами дерзкие, местами злые, но всё равно самые лучшие!»

Итак, подборка самых едких, метких, а иногда и просто смешных комментариев наших пользователей.

- 1 -

В Центральном парке насчитали 98 белок

- 2 -

Названы самые недорогие страны для майского отдыха

- 3 -

Прокуратура внесла представление главврачу узловской ЦРБ за отсутствие табличек со шрифтом Брайля

- 4 -

В куриных ножках от «Воловского бройлера» нашли запрещенные антибиотики

- 5 -

Специально обученная собака обнаружила старый пуховик в оставленном возле Тульского кремля подозрительном пакете 

- 6 -

Низко расположенная газовая труба мешает многодетной семье использовать земельный участок, который ей выделили

- 7 -

Над Тульской областью силы ПВО сбили вражеский беспилотник

- 8 -

«Пришлось удлинить кое-что»: Shaman удивил публику новым образом на концерте в честь 8 Марта

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вчера, в 17:50 0
6 лучших комментариев: 1 марта - 7 марта
6 лучших комментариев: 1 марта - 7 марта
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