8 лучших комментариев: 8 - 15 марта

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Итак, подборка самых едких, метких, а иногда и просто смешных комментариев наших пользователей.
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В Центральном парке насчитали 98 белок
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Названы самые недорогие страны для майского отдыха
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Прокуратура внесла представление главврачу узловской ЦРБ за отсутствие табличек со шрифтом Брайля
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В куриных ножках от «Воловского бройлера» нашли запрещенные антибиотики
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Специально обученная собака обнаружила старый пуховик в оставленном возле Тульского кремля подозрительном пакете
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Низко расположенная газовая труба мешает многодетной семье использовать земельный участок, который ей выделили
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Над Тульской областью силы ПВО сбили вражеский беспилотник
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«Пришлось удлинить кое-что»: Shaman удивил публику новым образом на концерте в честь 8 Марта
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