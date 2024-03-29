6 лучших комментариев: 22 - 29 марта

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Итак, подборка самых едких, метких, а иногда и просто смешных комментариев наших пользователей.
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На ул. Немцова мужчина открыл стрельбу из «пистолета-авторучки»: видео
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Синоптики рассказали, когда в Туле потеплеет до +20°С
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«Этой яме 100 лет!»: тулячка порезала колесо на люке напротив «Искры»
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Дыру на ул. Кирова, в которую провалился автомобиль, залатали
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Из-за сбоя в работе приложения в Туле платные парковки стали бесплатными
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В Туле водитель выскочил из машины и набросился на соседний автомобиль: видео
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