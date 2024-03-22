Благоустройство дворов и Кировского сквера в Туле начнется в мае

По словам заместителя начальника управления — начальника отдела формирования комфортной городской среды управления по благоустройству Татьяны Кожуховой, в 2024 году будут благоустроены 40 дворов и реализован второй этап благоустройства Кировского сквера.

Татьяна Кожухова — По этой программе в Туле с 2018 года благоустроено 400 дворов. А всего в очереди на благоустройство у нас 700 дворовых территорий. В основном жители голосуют за традиционные виды работ: асфальтирование проездов, обустройство тротуаров и пешеходных дорожек, установку детского и спортивного оборудования, озеленение, ограждение, — пояснила Татьяна Кожухова.

Сейчас все сметы благоустройства дворов проверены, проведены аукционы и заключены муниципальные контракты с подрядчиками.

— Мы ждём только наступления тепла, чтобы начать работы. В перечне работ — асфальтирование проездов и подходов к подъездам, установка скамеек, урн, устройство парковочных карманов, освещения. Всех жителей ознакомили с проектами благоустройства. Они ждут начала работ и будут их контролировать. До середины сентября должно завершиться благоустройство на тех территориях, где запланирована еще и замена тепловых сетей. В остальных дворах, где сети не будут менять, подрядчики закончат работу до 30 августа.

Что касается Кировского сквера, то первый этап благоустройства был проведен в 2019 году. На него потрачено 42 млн рублей.

Второй этап благоустройства, который запланирован на 2024 год, включает не только обустройство территории, но и модернизацию того, что было сделано на первом этапе.

— В настоящий момент у нас утвержден дизайн-проект, который мы согласовывали и корректировали с жителями — в отношении игровых зон, установки дополнительного оборудования, фонтанного комплекса. С учетом опыта крупных городов страны пересмотрена конструкция фонтана. В фонтанный комплекс сквера войдут две чаши с арт-объектом и струйный фонтан. Тематика сквера сохранится — он будет морским. Уже утверждён рабочий проект, сметные расчёты направлены на проверку. В апреле планируем объявить аукцион, а в мае начать строительные работы. Ожидается, что вторая очередь благоустройства Кировского сквера завершится к 1 ноября.

В части озеленения Кировского сквера будут сохранены посаженные на первом этапе клены и липы. В этом году тут планируется высаживать крупномеры хвойных деревьев.

Также будут отремонтированы два здания на территории сквера — для организации проката и пункта полиции. На это уйдет из бюджета Тулы 4 млн рублей.

По словам Татьяны Кожуховой, на реализацию планов-2024 по программе «Формирование комфортной городской среды» выделено 200 млн рублей, из них 40 млн рублей пойдет на благоустройство дворовых территорий.

Сейчас полным ходом идет подготовка к реализации этой программы в 2025 году:

на дворовых территориях проводят замеры, согласовывается проведение работ с ресурсоснабжающими организациями, с жителями утверждаются перечни работ и подписываются технические задания;

в регионе, как и по всей стране, проходит рейтинговое голосование за проекты благоустройства общественных пространств на 2025 год. Оно проводится в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда», инициированного Президентом РФ Владимиром Путиным.

В Туле на голосование выставлено два общественных пространства: сквер им. Л. Н. Толстого и Красноармейский проспект, возле дома № 14 (бывший кинотеатр «Октябрь»). Туляки активно включились в голосование. По состоянию на сегодня проголосовало уже более 9000 жителей, пока лидирует сквер им. Л. Н. Толстого. Голосование продлится до 30 апреля 2024 года.

— Сейчас мы голосуем за территорию. То есть для того общественного пространства, которое победит, мы разработаем дизайн-проект, обязательно встретимся с жителями, обсудим, какие виды работ, какое благоустройство они хотят видеть, подготовим рабочий проект и уже затем будем реализовывать, — пояснила Татьяна Кожухова.

Принять участие в голосовании может любой житель старше 14 лет. Сделать это можно тремя способами:

через платформу «Госуслуги»;

на платформе «Горсреда.ру»;

с помощью волонтеров в общественных местах. Они на планшете продемонстрируют объекты, выставленные на голосование.

Пространство, которое наберет наибольшее количество голосов жителей, обновят уже в следующем году.

— Все благоустроенные общественные пространства мы не забываем, ежегодно проводим весной обследование, выполняем работы по содержанию, осуществляем текущий ремонт. Кроме этого, проводим праздничные мероприятия. Сейчас продолжается «Марафон достижений»: на благоустроенных территориях организуют концерты, конкурсы, различные активности. Такие праздники были на Молодежном бульваре, во дворе домов на ул. Кауля, Смидович, 3. Жители очень рады, когда на территориях устраивают мероприятия. Мы эту практику продолжим, — пообещала Татьяна Кожухова.