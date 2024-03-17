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Опрос: туляки рассказали, чем хотели бы заняться после выхода на пенсию

Опрос: туляки рассказали, чем хотели бы заняться после выхода на пенсию

23% опрошенных мечтают путешествовать.

Путешествия, работа и дача — вот, чему хотят посвятить себя туляки после выхода на пенсию. Такие результаты опроса представил портал SuperJob

23% туляков мечтают путешествовать после того, как выйдут на заслуженных отдых. Каждый шестой продолжит трудиться, т. к. не видит жизни без работы (17%). Каждый седьмой посвятит высвободившееся время даче (16%). Каждый одиннадцатый планирует уделять время спорту (9%). 8% рассчитывают, что на пенсии им удастся отдохнуть. 5% горожан будут помогать воспитывать внуков.

У мужчин на первом месте среди планируемых активностей — работа, у женщин — путешествия. Заниматься спортом или просто отдыхать чаще хотят мужчины. Посвятить время хобби и внукам — женщины (причем хобби среди них в 2 раза популярнее внуков).


 

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сегодня, в 14:51 −2
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