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6 лучших комментариев: 21 - 28 августа

6 лучших комментариев: 21 - 28 августа

Мы продолжаем внимательно читать каждый комментарий на Myslo и по-прежнему уверены: «Наши читатели самые находчивые, остроумные, справедливые, местами дерзкие, местами злые, но все равно самые лучшие!»

Итак, подборка самых едких, метких, а иногда и просто смешных комментариев наших пользователей.

 

- 1 -

Мэр Тулы Ольга Слюсарева за 2019 года заработала 4,3 млн рублей

 

- 2 -

В Туле 26-летний мужчина вынес из каршеринга автомобильное сиденье

 

- 3 -

Баташевский и Демидовский мосты в Туле могут реконструировать за счет средств федерального бюджета

 

- 4 -

Возле рынка «Салют» в Туле обустроили место для уличной торговли

 

- 5 -

В Привокзальном районе Тулы прорвало канализацию

 

- 6 -

Тысячи людей уже сделали свой выбор в пользу СВШ!

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Автор: Алексей Герасимов
вчера, в 18:07 +7
8 лучших комментариев: 15 - 21 августа
8 лучших комментариев: 15 - 21 августа
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