6 лучших комментариев: 21 - 28 августа
Мы продолжаем внимательно читать каждый комментарий на Myslo и по-прежнему уверены: «Наши читатели самые находчивые, остроумные, справедливые, местами дерзкие, местами злые, но все равно самые лучшие!»
Итак, подборка самых едких, метких, а иногда и просто смешных комментариев наших пользователей.
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Мэр Тулы Ольга Слюсарева за 2019 года заработала 4,3 млн рублей
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В Туле 26-летний мужчина вынес из каршеринга автомобильное сиденье
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Баташевский и Демидовский мосты в Туле могут реконструировать за счет средств федерального бюджета
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Возле рынка «Салют» в Туле обустроили место для уличной торговли
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В Привокзальном районе Тулы прорвало канализацию
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Тысячи людей уже сделали свой выбор в пользу СВШ!
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