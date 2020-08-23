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Возле рынка «Салют» в Туле обустроили место для уличной торговли
Фото: пресс-служба администрации города Тулы

Возле рынка «Салют» в Туле обустроили место для уличной торговли

Продавать домашнюю продукцию теперь можно в оборудованных деревянных домиках.

В Туле возле рынка «Салют» обустроили место для уличной торговли. Место получило название «Все свое». Дополнительно создали торговые ряды на 44 места, 10 из которых предоставляются на безвозмездной основе гражданам, которые реализуют продукцию с личных подсобных хозяйств, сообщили в администрации города.

Долгое время привычно было видеть в этом месте продавцов с сезонными продуктами на небольших столиках. Теперь же они могут комфортно расположиться в одном месте и не занимать часть пешеходных дорожек и не мешать проезду автомобилистов.

Как рассказал глава администрации Тулы Дмитрий Миляев, что необходимо создавать современные и качественные торговые площадки. Такую задачу обозначил Губернатор Тульской области Алексей Дюмин.

В Туле за последние несколько лет количество современных и качественных торговых площадок растет. Это позволяет привлечь покупателей, а производители получают возможность напрямую реализовывать свою продукцию.

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сегодня, в 15:11 −2
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