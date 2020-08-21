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8 лучших комментариев: 15 - 21 августа

8 лучших комментариев: 15 - 21 августа

Мы продолжаем внимательно читать каждый комментарий на Myslo и по-прежнему уверены: «Наши читатели самые находчивые, остроумные, справедливые, местами дерзкие, местами злые, но все равно самые лучшие!»

Итак, подборка самых едких, метких, а иногда и просто смешных комментариев наших пользователей.

 

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18-летний пассажир вскрыл кабину электрички «Москва-Тула»

 

- 2 -

В правительстве Тульской области крупные кадровые перестановки

 

- 3 -

В Туле покупатель шипел на охранника и пытался его укусить

 

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В Туле судебный пристав установила областной рекорд в беге на 3000 метров

 

- 5 -

В День флага на Казанской набережной в Туле пройдёт дымовой фейерверк

 

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Сколько заработали главы округов Тулы в 2019 году?

 

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Улица Революции в Туле перекрыта из-за провала на дороге

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Автор: Алексей Герасимов
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6 лучших комментариев: 8 - 14 августа
6 лучших комментариев: 8 - 14 августа
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