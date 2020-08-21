8 лучших комментариев: 15 - 21 августа
Мы продолжаем внимательно читать каждый комментарий на Myslo и по-прежнему уверены: «Наши читатели самые находчивые, остроумные, справедливые, местами дерзкие, местами злые, но все равно самые лучшие!»
Итак, подборка самых едких, метких, а иногда и просто смешных комментариев наших пользователей.
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18-летний пассажир вскрыл кабину электрички «Москва-Тула»
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В правительстве Тульской области крупные кадровые перестановки
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В Туле покупатель шипел на охранника и пытался его укусить
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В Туле судебный пристав установила областной рекорд в беге на 3000 метров
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В День флага на Казанской набережной в Туле пройдёт дымовой фейерверк
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Сколько заработали главы округов Тулы в 2019 году?
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Улица Революции в Туле перекрыта из-за провала на дороге
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