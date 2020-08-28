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В Туле 26-летний мужчина вынес из каршеринга автомобильное сиденье

В Туле 26-летний мужчина вынес из каршеринга автомобильное сиденье

Теперь в УМВД России по г. Туле проводят мероприятия по выяснению деталей происшествия.

По предварительным данным, злоумышленник после поездки в машине каршеринга Volkswagen Polo забрал из салона сиденье. Кражу обнаружил технический специалист организации, предоставляющей услуги проката автомобилей, и обратился к стражам правопорядка.

Полицейским удалось найти злоумышленника. Им оказался 26-летний неработающий мужчина. Он уже признался в содеянном, а похищенное у него изъяли.

Теперь в УМВД России по г. Туле проводят мероприятия по выяснению деталей происшествия, в том числе устанавливается мотив противоправного деяния.

 

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Автор: Валерия Дьячкова
сегодня, в 11:58 +3
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