В Туле 26-летний мужчина вынес из каршеринга автомобильное сиденье

Теперь в УМВД России по г. Туле проводят мероприятия по выяснению деталей происшествия.

По предварительным данным, злоумышленник после поездки в машине каршеринга Volkswagen Polo забрал из салона сиденье. Кражу обнаружил технический специалист организации, предоставляющей услуги проката автомобилей, и обратился к стражам правопорядка.

Полицейским удалось найти злоумышленника. Им оказался 26-летний неработающий мужчина. Он уже признался в содеянном, а похищенное у него изъяли.

Теперь в УМВД России по г. Туле проводят мероприятия по выяснению деталей происшествия, в том числе устанавливается мотив противоправного деяния.