6 лучших комментариев: 28 августа - 4 сентября
Мы продолжаем внимательно читать каждый комментарий на Myslo и по-прежнему уверены: «Наши читатели самые находчивые, остроумные, справедливые, местами дерзкие, местами злые, но все равно самые лучшие!»
Итак, подборка самых едких, метких, а иногда и просто смешных комментариев наших пользователей.
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Депутаты облдумы: «Узловская ОЭЗ – это реальные производства и перспективы развития»
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Деньги не пахнут: забывчивый туляк зашёл в туалет и лишился 107 тысяч рублей
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В Туле при переносе столетней водоразборной будки нашли старинный жетон
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Тулякам расскажут, как подарить новую жизнь старым вещам
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В Туле «обочечник» на «семерке» влетел в остановку: фоторепортаж
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На Восточном обводе установили надземный переход: фоторепортаж
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