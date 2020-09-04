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6 лучших комментариев: 28 августа - 4 сентября

6 лучших комментариев: 28 августа - 4 сентября

Мы продолжаем внимательно читать каждый комментарий на Myslo и по-прежнему уверены: «Наши читатели самые находчивые, остроумные, справедливые, местами дерзкие, местами злые, но все равно самые лучшие!»

Итак, подборка самых едких, метких, а иногда и просто смешных комментариев наших пользователей.

 

- 1 -

Депутаты облдумы: «Узловская ОЭЗ – это реальные производства и перспективы развития»

 

- 2 -

Деньги не пахнут: забывчивый туляк зашёл в туалет и лишился 107 тысяч рублей

 

- 3 -

В Туле при переносе столетней водоразборной будки нашли старинный жетон

 

- 4 -

Тулякам расскажут, как подарить новую жизнь старым вещам

 

- 5 -

В Туле «обочечник» на «семерке» влетел в остановку: фоторепортаж

 

- 6 -

На Восточном обводе установили надземный переход: фоторепортаж

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Автор: Алексей Герасимов
сегодня, в 18:23 0
6 лучших комментариев: 21 - 28 августа
6 лучших комментариев: 21 - 28 августа
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