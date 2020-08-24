Баташевский и Демидовский мосты в Туле могут реконструировать за счет средств федерального бюджета
Всего в Тульской области обследовано региональных 197 мостов. Ремонт четырех и реконструкция еще двух запланированы в этом году.
Цифры назвали на совещании по состоянию мостовых сооружений в регионе, которое провел губернатор Алексей Дюмин.
Министр транспорта и дорожного хозяйства Тульской области Родион Дудник доложил, что администрациям муниципалитетов рекомендовано обследовать местные мосты и при необходимости провести ремонт. Направлен запрос в Министерство транспорта РФ на финансирование из федерального бюджета реконструкции Баташевского и Демидовского мостов в Туле.
Министр также сообщил, что завершен монтаж мостовых сооружений на Восточном обходе, подрядчик приступает в укладке асфальтового покрытия, работы идут в графике и будут завершены в этом году.
Губернатор поручил завершить обследование всех мостов в регионе и подготовить планы по их ремонту и реконструкции. При этом максимально использовать средства федерального бюджета для проведения работ.
Алексей Дюмин также поручил подготовить обращение к министру