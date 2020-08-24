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Баташевский и Демидовский мосты в Туле могут реконструировать за счет средств федерального бюджета

Баташевский и Демидовский мосты в Туле могут реконструировать за счет средств федерального бюджета

Всего в Тульской области обследовано региональных 197 мостов. Ремонт четырех и реконструкция еще двух запланированы в этом году.

Цифры назвали на совещании по состоянию мостовых сооружений в регионе, которое провел губернатор Алексей Дюмин.

Министр транспорта и дорожного хозяйства Тульской области Родион Дудник доложил, что администрациям муниципалитетов рекомендовано обследовать местные мосты и при необходимости провести ремонт. Направлен запрос в Министерство транспорта РФ на финансирование из федерального бюджета реконструкции Баташевского и Демидовского мостов в Туле.

Министр также сообщил, что завершен монтаж мостовых сооружений на Восточном обходе, подрядчик приступает в укладке асфальтового покрытия, работы идут в графике и будут завершены в этом году.

Губернатор поручил завершить обследование всех мостов в регионе и подготовить планы по их ремонту и реконструкции. При этом максимально использовать средства федерального бюджета для проведения работ.

Алексей Дюмин также поручил подготовить обращение к министру обороны РФ Сергею Шойгу по продолжению в этом году тактических учений в регионе по возведению переправ. Отобрано пять мостов в Белевском, Дубенском, Веневском, Кимовском районах и городе Ефремове.

 
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