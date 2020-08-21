Фото из архива Myslo.
Мэр Тулы Ольга Слюсарева за 2019 года заработала 4,3 млн рублей
А также в ее декларации обнаружился дом на 711 кв. метров и несколько земельных участков.
Мэр Тулы Ольга Слюсарева отчиталась о доходах, расходах, имуществе за 2019 год.
По официальным данным глава города заработала 4 миллиона 434 тысячи рублей. Также мэр города задекларировала два земельных участка для ИЖС и дом площадью в 711 кв. метров, которые находятся в собственности.
А передвигается мэр на Kia Piсanto 2016 года выпуска.
У троих несовершеннолетних детей мэра никакой недвижимости в собственности нет. Дом и земельные участки находятся у них в пользовании.
19 августа, в 17:05, 47 7231 1
18 августа, в 19:03, 44 6056 -10
15 августа, в 09:45, 61 5991 -12
14 августа, в 21:00, 117 8860 -22
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