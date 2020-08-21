Мэр Тулы Ольга Слюсарева за 2019 года заработала 4,3 млн рублей

Фото из архива Myslo.

А также в ее декларации обнаружился дом на 711 кв. метров и несколько земельных участков.

Мэр Тулы Ольга Слюсарева отчиталась о доходах, расходах, имуществе за 2019 год.

По официальным данным глава города заработала 4 миллиона 434 тысячи рублей. Также мэр города задекларировала два земельных участка для ИЖС и дом площадью в 711 кв. метров, которые находятся в собственности.

А передвигается мэр на Kia Piсanto 2016 года выпуска.

У троих несовершеннолетних детей мэра никакой недвижимости в собственности нет. Дом и земельные участки находятся у них в пользовании.