В Привокзальном районе Тулы прорвало канализацию

На пересечении улиц Ликбеза и Большая Кулига в Туле произошёл порыв канализационной трубы диаметром 500 мм. Сотрудники АО «Тулагорводоканал» проводят аварийно-восстановительные работы.

Планируется замена 12 метров железных труб на стальные. Организована перекачка стоков с улицы Большая Кулига. С 18.30 до окончания работ будет ограничена подача холодной воды в районе, ограниченном улицами Чмутова, Ликбеза, Воздухофлотской, Одоевским шоссе и М. Жукова.