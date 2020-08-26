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В Привокзальном районе Тулы прорвало канализацию

В Привокзальном районе Тулы прорвало канализацию

На ул. Ликбеза ведутся аварийно-восстановительные работы.

На пересечении улиц Ликбеза и Большая Кулига в Туле произошёл порыв канализационной трубы диаметром 500 мм. Сотрудники АО «Тулагорводоканал» проводят аварийно-восстановительные работы.

Планируется замена 12 метров железных труб на стальные. Организована перекачка стоков с улицы Большая Кулига. С 18.30 до окончания работ будет ограничена подача холодной воды в районе, ограниченном улицами Чмутова, Ликбеза, Воздухофлотской, Одоевским шоссе и М. Жукова.

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