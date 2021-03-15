В Туле легковушка влетела в фургон «Почты России»

Как сообщает корреспондент Myslo с места событий, вечером 15 марта на улице Мосина в районе пересечения с ул. Советской произошло ДТП с участием легкового автомобиля Chevrolet Lanos и грузовика Hino «Почты России».

Судя по положению транспортных средств, оба они двигались по направлению к улице Советской, но что-то пошло не так.

В аварии никто не пострадал. Но из-за ДТП собралась значительная пробка.