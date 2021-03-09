В Узловой ищут убийцу 35-летнего мужчины

Труп местного жителя был найден в квартире одного из домов по ул. 14 Декабря.

В Узловой следователи территориального отдела СУ СК России по Тульской области возбудили уголовное дело по статье «Убийство» по факту обнаружения в одной из квартир на ул. 14 Декабря тела 35-летнего мужчины с колото-резанными ранениями грудной клетки.

По предварительным данным, при распитии спиртных напитков между двумя приятелями возникла ссора – один из них схватил нож и зарезал собутыльника.

В настоящее время следствием проведен осмотр места происшествия, назначена судебно-медицинская экспертиза, допрашиваются свидетели, устанавливаются все обстоятельства случившегося, а также личность лица, совершившего преступление.