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В Узловой ищут убийцу 35-летнего мужчины

В Узловой ищут убийцу 35-летнего мужчины

Труп местного жителя был найден в квартире одного из домов по ул. 14 Декабря.

В Узловой следователи территориального отдела СУ СК России по Тульской области возбудили уголовное дело по статье «Убийство» по факту обнаружения в одной из квартир на ул. 14 Декабря тела 35-летнего мужчины с колото-резанными ранениями грудной клетки.

По предварительным данным, при распитии спиртных напитков между двумя приятелями возникла ссора – один из них схватил нож и зарезал собутыльника.

В настоящее время следствием проведен осмотр места происшествия,  назначена судебно-медицинская экспертиза, допрашиваются свидетели, устанавливаются все обстоятельства случившегося, а также личность лица, совершившего преступление. 

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