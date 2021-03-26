8 лучших комментариев: 19 - 26 марта
Мы продолжаем внимательно читать каждый комментарий на Myslo и по-прежнему уверены: «Наши читатели самые находчивые, остроумные, справедливые, местами дерзкие, местами злые, но все равно самые лучшие!»
Итак, подборка самых едких, метких, а иногда и просто смешных комментариев наших пользователей.
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Пропавших студенток из Тулы нашли в Москве
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Пенсионерка из Тульской области перевела мошенникам более 4,5 млн рублей
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В Туле пенсионерка перевела мошенникам почти 6 миллионов рублей
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Тулякам нужно срочно переоборудовать шлагбаумы во дворах: осталось несколько дней
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«Накажи автохама»: как миновать утреннюю пробку на Зеленстрое?
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Роман Мурзин рассказал свою версию процедуры мены депо на стадион «Арсенал» в Туле
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Аферист хотел развести водителя из Богородицка, но не учел видеорегистратор в салоне
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Россиян будут пускать в соцсети по паспорту?
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