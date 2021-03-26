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Лучшие комментарии
8 лучших комментариев: 19 - 26 марта

8 лучших комментариев: 19 - 26 марта

Мы продолжаем внимательно читать каждый комментарий на Myslo и по-прежнему уверены: «Наши читатели самые находчивые, остроумные, справедливые, местами дерзкие, местами злые, но все равно самые лучшие!»

Итак, подборка самых едких, метких, а иногда и просто смешных комментариев наших пользователей.

 

- 1 -

Пропавших студенток из Тулы нашли в Москве

 

- 2 -

Пенсионерка из Тульской области перевела мошенникам более 4,5 млн рублей

 

- 3 -

В Туле пенсионерка перевела мошенникам почти 6 миллионов рублей

 

- 4 -

Тулякам нужно срочно переоборудовать шлагбаумы во дворах: осталось несколько дней

 

- 5 -

«Накажи автохама»: как миновать утреннюю пробку на Зеленстрое?

 

- 6 -

Роман Мурзин рассказал свою версию процедуры мены депо на стадион «Арсенал» в Туле

 

- 7 -

Аферист хотел развести водителя из Богородицка, но не учел видеорегистратор в салоне

 

- 8 -

Россиян будут пускать в соцсети по паспорту?

 

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Автор: Алексей Герасимов
вчера, в 18:26 +1
8 лучших комментариев: 5 - 19 марта
8 лучших комментариев: 5 - 19 марта
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