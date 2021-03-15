Банк из Темзы и московские брокеры: как туляк «попал» на миллион рублей

24-летний Никита Широков работает инженером-расчетчиком. В свободное время подрабатывает в доставке и занимается стендапом. Правда, в ближайшие пару лет свободного времени у Никиты будет не так много. Уроженец Алексина и выпускник ТулГУ попался на развод мошенников и потерял 1 миллион 264 тысячи рублей

Знакомство с аферами

Будущий магистр ТулГУ переехал в Тулу семь лет назад. В один прекрасный день Никите позвонили с неизвестного номера и обрадовали, мол, он выиграл 10 часов обучения торговле на бирже. Ради интереса студент решил сходить и посмотреть, что это такое.

– В назначенное время пришел на указанный адрес. Оказалось, что звонили мне из компании TeleTrade. Насколько я знаю, сейчас о них говорят исключительно как о мошенниках. Мне же тогда они показались солидными ребятами — офис, оборудование, костюмы. Отучили меня 10 часов — дали интересную и хорошую информацию, но в конце курса стали наседать — говорили, что мне пора начинать старт в торговле.

Стартовать 17-летнему студенту, естественно, было не на что. Ребят из TeleTrade это не смутило, и они предложили взять кредит на родителей — на полторы тысячи долларов. Никита понял, что дело пахнет дурно, и попрощался с компанией, которая разожгла в его душе интерес к инвестированию и брокерству.

– Я всегда искал, ищу и буду искать возможности для улучшения финансового положения. Брокерство показалось мне отличным шансом заработать капитал. Да и все эти заморочки с бай-стопами, волатильностью, глубиной рынка меня никак не отпугивали, а, наоборот, затягивали. И я начал изучать эту тему основательно, в свободное от учебы или работы время.

Первые шаги и звонок с «биржи»

Накопив кое-какие средства и просмотрев множество обучающих курсов, Никита для начала устроился на официальную работу, а потом начал торговать на бирже.

– Понятное дело, что оперировал небольшими суммами. Получалось всё хорошо — за месяц зарабатывал 10-15 тысяч рублей. Подумал, раз у меня всё так неплохо, то нужно попробовать себя на чем-то крупном. Начал изучать рынок криптовалют.

Именно в момент знакомства с биткоинами Никите позвонил гражданин, который назвал себя инвестиционным аналитиком Московской биржи из компании FINMSK.

– Очень интересный у нас диалог получился. Это сейчас я понимаю, что брокерские компании не звонят людям, у которых на счету, грубо говоря, 100 долларов. Тогда мне всё виделось в другом свете. Мужчина не только скинул информацию о себе, но и скинул ссылку на сайт биржи, где их компания чуть ли не почетным работником была. Как я выяснил чуть позже, это был сайт-дублер

Осознание ошибки

«Аналитик» выяснил у Никиты, когда у него будет зарплата, и подсказал, как зарегистрировать счет и пополнить его.

– С 26 января по 22 февраля я вносил на этот счет денежные средства. Раз в неделю вкидывал тысяч по 300. Часть этих денег занял у товарищей, часть — взял в банке. «Аналитик» всё это время якобы помогал мне торговать. Мы заключали какие-то сделки, договоры. Работа кипела.

Наконец советчик Никиты сказал ему то, что мечтает услышать каждый инвестор, — настало время выводить деньги. Выводить средства предложил через английский банк. Сразу же после этого Никите позвонили сотрудники этого самого «банка».

– С ходу меня огорошили: «Никита Андреевич, знаем, что вы ожидаете перевод, но у нас комиссия на 8% от суммы вывода — 174 тысячи рублей». Я связался с «аналитиком», он сказал, что нужно находить эти деньги, иначе все наши старания пропадут. Мне захотелось побольше узнать о банке, и я попросил скинуть официальный сайт и реквизиты. Открыл ссылку, и в голове сразу же: «Боже мой, какой же я лох!»

Привет со дна

Все разделы сайта выводили на главную страницу, а в качестве контактного телефона был указан московский номер, на который невозможно было дозвониться.

– «Вишенкой» оказался адрес этого «банка». По локации его местоположение находится прямо в середине Темзы. Кстати, из банка мне звонили еще разок, напоминали, что у меня три дня на оплату комиссии. А я им ответил, что, ребята, я уже написал заявление на вас в полицию.

Стражи порядка говорят Никите, что шансы вычислить преступников есть — преступление совсем свежее. Но, между делом, советуют ему найти сразу несколько подработок, чтобы скорее начать раздавать долги.

– Сейчас моим главным номером в стендапе стала эта история. Я убеждаю людей, что не стоит опускать руки, даже если вы основательно опростоволосились. Жизнь — удивительная и прекрасная штука. Из любой ситуации можно найти выход. А всем комментаторам, которые обрушили на меня тонну хейта, хочу сказать классическую фразу: «Не судите, да не судимы будете». Ну и не попадайтесь на уловки мошенников, чтобы вас самих как следует не обсудили.