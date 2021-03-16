В Туле началось тестирование умного комплекса для контроля за состоянием дорог

В основе технологии – программно-аппаратный комплекс, оснащенный технологией искусственных нейронных сетей, который позволяет в режиме реального времени фиксировать отклонения от нормативного состояния объектов дорожно-транспортной инфраструктуры, благоустройства и т.д.

Для сбора информации используют автомобиль, оборудованный специальными видеокамерами с круговым обзором. В зависимости от маршрута, проходящего по центральным или второстепенным улицам, в настоящее время за один рабочий день комплекс может передавать около 500 сообщений о состоянии объектов. Полученные данные в режиме реального времени поступают в Центр хранения документов и обработки информации. Здесь ежедневно формируется итоговый отчет и происходит распределение по профильным управлениям.

Пока комплекс работает в тестовом режиме, но уже в апреле он будет запущен на полную мощность.

– Новая система поможет нам максимально оперативно собирать информацию о ситуации в городе, что позволит в кратчайшие сроки решать многие вопросы. К примеру, это и состояние дорожного полотна, знаков, разметки, опор освещения, урн и контейнерных площадок, – отметил глава администрации Дмитрий Миляев.