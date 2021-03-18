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В России с апреля изменятся правила сдачи экзамена на водительские права

В России с апреля изменятся правила сдачи экзамена на водительские права

Рассказываем о нововведениях.

С 1 апреля начинающим автомобилистам не придется не придется отдельно сдавать «площадку» на экзамене в ГИБДД. Об этом ведомство сообщило на своем сайте
 
- Сотрудники Госавтоинспекции будут давать объективную оценку готовности будущих водителей управлять транспортным средством исключительно в условиях реального дорожного движения, — пояснили в ГИБДД.
 
Нововведение коснется тех, кто готовится управлять легковым автомобилем, грузовиком и автобусом. Для желающих получить права на вождение мотоцикла сохранится прежний формат экзамена — с площадкой.
 

Изменения также внесены в перечень ошибок и нарушений, за которые, как и прежде, предусматривается выставление штрафных баллов.

Ошибки и нарушения разделены на подгруппы по одному, двум или трем штрафным баллам в зависимости от степени влияния на безопасность движения. При этом грубые ошибки, при совершении которых экзамен завершится сразу, вынесены в отдельный блок.

Так, основанием для прекращения проведения практического экзамена станет ситуация, когда кандидат не пристегнет ремень безопасности или будет использовать во время движения телефон.

Для получения положительной оценки будущему водителю необходимо продемонстрировать навыки безопасного управления транспортным средством в условиях реальной дорожной обстановки, набрав при этом, как и ранее, менее пяти штрафных баллов.

Еще одним принципиальным нововведением станет возможность присутствия наблюдателей в автомобиле при проведении экзамена.

В качестве таковых могут выступить, например, другие кандидаты в водители, ожидающие своей очереди на экзамен, представители общественных организаций, автошкол. Участие наблюдателей поможет добиться повышения прозрачности экзамена и разрешить возможные спорные ситуации.

 

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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 18:17 +6
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