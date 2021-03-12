В Туле мужчина угрожал гранатой и пистолетом сотрудникам медучреждения

В настоящее время мужчина задержан.

Как стало известно Myslo, днем 12 марта в одно из медучреждений на ул. Демидовская Плотина вошел мужчина. В ходе конфликта с сотрудниками он начал угрожать им предметами, похожими на гранату и пистолет. Через какое-то время агрессивный посетитель покинул здание.

Зная неуравновешенный характер клиента (мужчина бывал в этом учреждении ранее), сотрудники медучреждения вызвали полицию.

На розыск злоумышленника ориентировали всю полицию города Тулы. 32-летнего зареченца задержали в кратчайшие сроки. При нем были обнаружены газовый пистолет и муляж гранаты.

В доме задержанного в Зареченском районе Тулы провели обыск, но оружия и взрывчатых веществ обнаружено не было.

По предварительной информации, в момент совершения правонарушения мужчина был пьян.

В настоящее время туляк задержан, сотрудники полиции решают вопрос о квалификации его действий.

Отметим, что медучреждение, в котором произошло ЧП, негосударственное.