новости
новости
Регистрация
В Туле мужчина угрожал гранатой и пистолетом сотрудникам медучреждения

В Туле мужчина угрожал гранатой и пистолетом сотрудникам медучреждения

В настоящее время мужчина задержан.

Как стало известно Myslo, днем 12 марта в одно из медучреждений на ул. Демидовская Плотина вошел мужчина. В ходе конфликта с сотрудниками он начал угрожать им предметами, похожими на гранату и пистолет. Через какое-то время агрессивный посетитель покинул здание.

Зная неуравновешенный характер клиента (мужчина бывал в этом учреждении ранее), сотрудники медучреждения вызвали полицию. 

На розыск злоумышленника ориентировали всю полицию города Тулы. 32-летнего зареченца задержали в кратчайшие сроки. При нем были обнаружены газовый пистолет и муляж гранаты.

В доме задержанного в Зареченском районе Тулы провели обыск, но оружия и взрывчатых веществ обнаружено не было. 

По предварительной информации, в момент совершения правонарушения мужчина был пьян.

В настоящее время туляк задержан, сотрудники полиции решают вопрос о квалификации его действий.

Отметим, что медучреждение, в котором произошло ЧП, негосударственное.

Юлия Королева
Есть интересная история, новость, фото или видео? Телефон редакции 57-07-07. Или пишите:
Instagram аккаунт Myslo.ru. Только хорошие новости!
Авторы: Юлия Королева, Сергей Стариков
12 марта, в 17:43 +11
Другие статьи по темам
Событие
гранатапистолетзадержание
Место
Тула

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Волонтёры просят о помощи: в Туле пропал мужчина
Волонтёры просят о помощи: в Туле пропал мужчина
Юрий Волченков: «Тулэнерго» в ответе за каждого потребителя!»
Юрий Волченков: «Тулэнерго» в ответе за каждого потребителя!»
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2021 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.