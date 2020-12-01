Накажи автохама: внедорожник проехал три светофора на красный свет

Кадр из видео

В нашей рубрике «Накажи автохама» мы стараемся публиковать актуальные фото- и видеоматериалы, которые присылают нам наши читатели. Но иногда на наш специальный почтовый ящик попадают ролики, снятые несколько месяцев назад, но запечатлённые на них индивидуумы безоговорочно заслуживают звания автохамов.

Например, водитель зелёного внедорожника с госномером: Р835СУ71, который 11 июля, в 18 часов 35 минут проехал три перекрёстка подряд на запрещающий сигнал светофора – на ул. Маршала Жукова, затем на Одоевском шоссе, и у съезда к ЖК «Петровский квартал».

Редакция Myslo благодарит всех пользователей сайта за присланные в рубрику «Накажи автохама» видео и фото.

Конечно же, никто не отменял обращение в ГИБДД. В любом случае — это их работа и привлекать к ответственности будут тоже они и суд. Мы же поможем вам предать нарушение огласке (город должен знать своих «героев») и узнать об итогах вашего обращения. И даже если ГИБДД не сможет по каким-то причинам привлечь нарушителя к ответственности, его уж точно подвергнут общественному порицанию в комментариях под статьей!