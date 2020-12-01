Тульская область потратит более 3 миллионов на муляжи камер видеофиксации
Информация об этом появилась на портале Госзакупок.
Министерство транспорта и дорожного хозяйства Тульской области закупит муляжи камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения.
Соответствующая информация появилась на портале Госзакупок. Из технического задания следует, что министерство планирует приобрести 10 имитаторов комплекса фотовидеофиксации и 35 муляжей камер фото и видео фиксации.
На эту закупку выделено 3 миллиона 136 тысяч рублей. Источники финансирования: региональный бюджет.
Доставить товар должны до 15 декабря этого года.
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