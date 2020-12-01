Тульская область потратит более 3 миллионов на муляжи камер видеофиксации

Информация об этом появилась на портале Госзакупок.

Министерство транспорта и дорожного хозяйства Тульской области закупит муляжи камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения.

Соответствующая информация появилась на портале Госзакупок. Из технического задания следует, что министерство планирует приобрести 10 имитаторов комплекса фотовидеофиксации и 35 муляжей камер фото и видео фиксации.

На эту закупку выделено 3 миллиона 136 тысяч рублей. Источники финансирования: региональный бюджет.

Доставить товар должны до 15 декабря этого года.