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Тульская область потратит более 3 миллионов на муляжи камер видеофиксации

Тульская область потратит более 3 миллионов на муляжи камер видеофиксации

Информация об этом появилась на портале Госзакупок.

Министерство транспорта и дорожного хозяйства Тульской области закупит муляжи камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения.

Соответствующая информация появилась на портале Госзакупок. Из технического задания следует, что министерство планирует приобрести 10 имитаторов комплекса фотовидеофиксации и 35 муляжей камер фото и видео фиксации.

На эту закупку выделено 3 миллиона 136 тысяч рублей. Источники финансирования: региональный бюджет.

Доставить товар должны до 15 декабря этого года. 

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Фотограф: Дмитрий Дзюбин
сегодня, в 11:42 −5
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