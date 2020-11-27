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8 лучших комментариев: 20 - 27 ноября

8 лучших комментариев: 20 - 27 ноября

Мы продолжаем внимательно читать каждый комментарий на Myslo и по-прежнему уверены: «Наши читатели самые находчивые, остроумные, справедливые, местами дерзкие, местами злые, но все равно самые лучшие!»

Итак, подборка самых едких, метких, а иногда и просто смешных комментариев наших пользователей.

 

- 1 -

Указ губернатора: в Тульской области ужесточили антикоронавирусные ограничения

 

- 2 -

Тульская область получит 300 млн рублей на борьбу с COVID-19

 

- 3 -

Белевскую пастилу будут продавать в Австрии

 

- 4 -

В Туле ликвидировали последствия ледяного дождя

 

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- 7 -

Мальчишки на льду в Богородицке: родителей привлекли к ответственности

 

- 8 -

В Тульской области дан старт строительству завода автомобильных двигателей компании HAVAL

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Автор: Алексей Герасимов
вчера, в 19:04 +3
7 лучших комментариев: 13 - 20 ноября
7 лучших комментариев: 13 - 20 ноября
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