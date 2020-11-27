8 лучших комментариев: 20 - 27 ноября
Мы продолжаем внимательно читать каждый комментарий на Myslo и по-прежнему уверены: «Наши читатели самые находчивые, остроумные, справедливые, местами дерзкие, местами злые, но все равно самые лучшие!»
Итак, подборка самых едких, метких, а иногда и просто смешных комментариев наших пользователей.
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Указ губернатора: в Тульской области ужесточили антикоронавирусные ограничения
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Тульская область получит 300 млн рублей на борьбу с COVID-19
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Белевскую пастилу будут продавать в Австрии
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В Туле ликвидировали последствия ледяного дождя
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Мальчишки на льду в Богородицке: родителей привлекли к ответственности
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В Тульской области дан старт строительству завода автомобильных двигателей компании HAVAL
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