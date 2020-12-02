Жителям Левобережного выставили счет за устранение аварии на газовых сетях

Утечка газа в микрорайоне Левобережный в Туле была выявлена еще 6 октября в ходе планового технического осмотра трассы квартального подземного газопровода. В связи с этим 2024 квартиры микрорайона 7 октября были отключены от газоснабжения, и АО «Тулагоргаз» приступило к устранению аварии. На то, чтобы отремонтировать аварийный участок, потребовалось 782 601,64 руб.

Основанием для проведения работ стал договор на аварийное и техническое обслуживание систем газораспределения между управляющей компанией ООО «СпецСтрой» и ОА «Тулагоргаз».

В конце ноября жители получили уведомление от управляющей компании о том, что в декабре им будет выставлен счет за устранение октябрьской аварии. Их предупредили, что с каждой квартиры надо будет заплатить по 386,66 руб.

Хотя сумма-то и небольшая, но тем не менее повод для выставления счета странный. Случаев, когда с жителей собирали плату за устранение порывов, например на водопроводе общего пользования, не было.

В управляющей компании пояснили, что выставление счета за устранение аварии напрямую связано с тем, в чьей собственности находится газопровод. А он в собственности жителей микрорайона.

– Сети строились, как и весь микрорайон, на деньги дольщиков. И поэтому по документам они находятся в их собственности. Город не стал после сдачи домов брать сети на баланс. Именно поэтому мы обслуживаем их как часть общедомового имущества. Но в тарифе заложен лишь текущий ремонт имущества, а не капитальный, к которым относится перекладка труб, – пояснили в управляющей компании. – Аналогично на балансе дольщиков находятся водопроводные сети.

Собеседник пояснил, для того чтобы подобных ситуаций не повторялось в будущем, жителям необходимо передать газовые сети на баланс городу. Для этого им надо провести собрание в своих домах и принять единогласное решение об этом. Обязательное условие – стопроцентное согласие всех собственников жилья.

Прокуратура Ленинского района и Государственная жилищная инспекция Тульской области начали проверки по данному факту.