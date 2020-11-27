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В Туле выбрали самую красивую сотрудницу УФСИН
Фото: пресс-служба УФСИН России по Тульской области

В Туле выбрали самую красивую сотрудницу УФСИН

В региональном управлении ведомства завершился конкурс «Мисс УИС».

За почётное звание боролись самые профессионально подготовленные, самые обаятельные и привлекательные представительницы прекрасной половины человечества, выбравшие для себя службу в уголовно-исполнительной системе. Конкурс проводится раз в три года и считается одним из самых ярких и зрелищных среди праздничных мероприятий, проводимых в ведомстве.

В финал вышли самые достойные претендентки – девушки доказали, что находятся в прекрасной физической форме, с легкостью выполнив спортивные нормативы, продемонстрировали знание служебных дисциплин, навыки владения боевыми приемами борьбы и обращения с оружием. Во втором этапе конкурса жюри оценивало грациозность, артистичность и творческий потенциал участниц в номинациях «Ночь в музее», «Дефиле в форме», «Краса России», «Реклама профессии» и «Танцевальный конкурс».

Звание «Мисс УИС» и диплом победительницы получила лейтенант внутренней службы Ирина Кораблина, представлявшая ИК-1 УФСИН России по Тульской области. Второе место заняла сотрудница СИЗО-1 Елена Русская. Звание «Вторая Вице-Мисс УИС» и дипломом III степени жюри досталось сотруднице уголовно-исполнительной инспекции Асаль Сабировой.   

В номинации «Мисс Неповторимость» победу одержала Оксана Ханина, дипломом в номинации «Мисс Вдохновение» награждена Анжела Бочарова, титул «Мисс Женственность» достался Наталье Ачкасовой. Звание «Мисс Очарование» получила Наталья Маркина, а дипломом в номинации «Мисс Совершенство» награждена Елена Савельева. Все конкурсантки получили памятные подарки и ценные призы.

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