В Каменском районе братья-умельцы сделали повозку из старого «Москвича»

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Теперь продукт советского автопрома с двигателем в одну лошадиную силу разъезжает по местным деревням.

Жители деревни Филоновка Каменского района Егор и Леонид Шабановы «филонить» не умеют – среди соседей они уже давно приобрели широкую известность.

Смекалка, трудолюбие и золотые руки – благодаря этим качествам братьев заслуженно прозвали местными кулибинами. Одной из их многочисленных поделок стала лошадиная повозка, сделанная из старенького «Москвича».

Распилив легковушку на части, Егор и Леонид превратили её в «карету» – на заднем ряду сидений могут комфортно разместиться два или три пассажира. А чтобы уберечь седоков от ветра, братья приварили лист металла и вставили лобовое стекло.

Необычную повозку оценил директор Кадновской средней школы Михаил Сергеев: «Крепкая хозяйская сметка помогла изобрести сей тарантас – дешево и сердито!». Педагог даже посвятил братьям Шабановым стихотворение:

Чего машине пропадать?

Решили братья и – за дело!!!

А коли «варит» голова,

то вмиг работа закипела.

Вы все увидите сейчас,

Что получился «тарантас».

Сидишь ты будто бы в машине,

От снега спрятан, от дождей,

От всякой разной передряги,

Соединяешь связь времен,

Ведь ты на лошадиной «тяге»!