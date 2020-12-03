В Каменском районе братья-умельцы сделали повозку из старого «Москвича»
Теперь продукт советского автопрома с двигателем в одну лошадиную силу разъезжает по местным деревням.
Жители деревни Филоновка Каменского района Егор и Леонид Шабановы «филонить» не умеют – среди соседей они уже давно приобрели широкую известность.
Смекалка, трудолюбие и золотые руки – благодаря этим качествам братьев заслуженно прозвали местными кулибинами. Одной из их многочисленных поделок стала лошадиная повозка, сделанная из старенького «Москвича».
Распилив легковушку на части, Егор и Леонид превратили её в «карету» – на заднем ряду сидений могут комфортно разместиться два или три пассажира. А чтобы уберечь седоков от ветра, братья приварили лист металла и вставили лобовое стекло.
Необычную повозку оценил директор Кадновской средней школы Михаил Сергеев: «Крепкая хозяйская сметка помогла изобрести сей тарантас – дешево и сердито!». Педагог даже посвятил братьям Шабановым стихотворение:
Чего машине пропадать?
Решили братья и – за дело!!!
А коли «варит» голова,
то вмиг работа закипела.
Вы все увидите сейчас,
Что получился «тарантас».
Сидишь ты будто бы в машине,
От снега спрятан, от дождей,
От всякой разной передряги,
Соединяешь связь времен,
Ведь ты на лошадиной «тяге»!
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