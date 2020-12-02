В Туле всё-таки зальют Губернский каток

Фото из архива Myslo.

2 декабря губернатор Алексей Дюмин провел рабочую встречу со своим первым заместителем — председателем правительства Тульской области Валерием Шериным и главой администрации Тулы Дмитрием Миляевым.



Дмитрий Миляев отметил, что приходит много обращений от жителей с просьбой открыть каток на площади Ленина в этом году. Глава администрации попросил губернатора рассмотреть такую возможность.

– Я знаю про обращения граждан. На телефон доверия губернатора поступает множество звонков как от молодых людей, семей с детьми, так и от взрослых туляков с просьбой организовать каток. Этот вопрос мы проработали накануне. Я поручил Фонду развития Тульской области «Перспектива» с сегодняшнего дня приступить к установке оборудования, — сказал Алексей Дюмин.

Губернатор поручил закончить монтаж катка до 28 декабря.

Алексей Дюмин также подчеркнул, что необходимо соблюсти все меры безопасности и требования Роспотребнадзора.

Напомним, ранее глава региона озвучивал, что из-за сложной обстановки Губернский каток в этом году заливать не будут.