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В Туле всё-таки зальют Губернский каток
Фото из архива Myslo.

В Туле всё-таки зальют Губернский каток

Об этом туляки попросили главу региона Алексея Дюмина.

2 декабря губернатор Алексей Дюмин провел рабочую встречу со своим первым заместителем — председателем правительства Тульской области Валерием Шериным и главой администрации Тулы Дмитрием Миляевым.

Дмитрий Миляев отметил, что приходит много обращений от жителей с просьбой открыть каток на площади Ленина в этом году. Глава администрации попросил губернатора рассмотреть такую возможность.

– Я знаю про обращения граждан. На телефон доверия губернатора поступает множество звонков как от молодых людей, семей с детьми, так и от взрослых туляков с просьбой организовать каток. Этот вопрос мы проработали накануне. Я поручил Фонду развития Тульской области «Перспектива» с сегодняшнего дня приступить к установке оборудования, — сказал Алексей Дюмин.

Губернатор поручил закончить монтаж катка до 28 декабря.

Алексей Дюмин также подчеркнул, что необходимо соблюсти все меры безопасности и требования Роспотребнадзора.

Напомним, ранее глава региона озвучивал, что из-за сложной обстановки Губернский каток в этом году заливать не будут.

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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 15:05 −7
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