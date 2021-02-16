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За или против: нужно ли повышать стоимость проезда в тульских маршрутках?
Фото из архива Myslo.

За или против: нужно ли повышать стоимость проезда в тульских маршрутках?

Голосуйте и делитесь мнениями в комментариях!

Одна из самых актуальных тем этой недели – возможное повышение стоимости проезда в городских маршрутках сразу на 50%. Именно с такой просьбой «Тульская транспортная компания» обратилась к главе областного минтранса Родиону Дуднику.

Региональная ассоциация транспортников и президент Тульского транспортного союза Вера Коротких поддержали эту идею.

Мы хотим знать ваше мнение – готовы ли вы отдавать за поездки в городских маршрутках вполовину больше? Участвуйте в опросе и высказывайте свое мнение в комментариях!

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Нужно ли повышать стоимость проезда в тульских маршрутках?

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