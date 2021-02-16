Фото из архива Myslo.
За или против: нужно ли повышать стоимость проезда в тульских маршрутках?
Голосуйте и делитесь мнениями в комментариях!
Одна из самых актуальных тем этой недели – возможное повышение стоимости проезда в городских маршрутках сразу на 50%. Именно с такой просьбой «Тульская транспортная компания» обратилась к главе областного минтранса Родиону Дуднику.
Региональная ассоциация транспортников и президент Тульского транспортного союза Вера Коротких поддержали эту идею.
Мы хотим знать ваше мнение – готовы ли вы отдавать за поездки в городских маршрутках вполовину больше? Участвуйте в опросе и высказывайте свое мнение в комментариях!
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Нужно ли повышать стоимость проезда в тульских маршрутках?
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