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Студенты-архитекторы предложили сделать мост через площадь Ленина в Туле

Студенты-архитекторы предложили сделать мост через площадь Ленина в Туле

По их мнению, люди, приходящие на площадь, должны получать комфорт и эстетическое удовольствие.

Напомним, что архитекторы из компании СПК («СтройПроектКонсалтинг») объявили открытый архитектурно-градостроительный конкурс на лучшую концепцию развития облика и структуры главной площади в Туле – «Площадь Ленина. Новое прочтение». А 15 февраля подвели итоги и наградили победителей.

1-е место досталось студентам ТулГУ Виктории Маричевой и Никите Любину. Этот дуэт участвует в конкурсе во второй раз.

– Главная идея нашего проекта – соединить проспект Ленина с кремлем, при этом сохранив площадь как пространство, – говорит Никита Любин. – Сейчас туляки и туристы проходят площадь насквозь, чтобы попасть в кремль и далее на набережную. Площадь в центре города – это место, где туляки могли бы проводить свободное время с комфортом. Для этого мы предложили сделать прогулочный маршрут по площади – мост на высоте 5 метров. Согласитесь, скучно гулять по прямой. Такой мост будет созвучен прогулочной дорожке и мостикам на набережной. Нечто подобное есть в парке Чикаго. В пространстве под мостом можно разместить кафе. Мы предложили сделать в центре площади фонтан, скамейки, детские площадки, общественные туалеты, озеленение – нам хочется, чтобы люди, приходящие на площадь, получили не только комфорт, но и эстетическое удовольствие.

По словам Никиты, в проекте нужно было совместить существующие функции площади (проведение парадов и массовых мероприятий) и новые (функциональные зоны для отдыха и времяпрепровождения).

Кстати, самому Никите очень нравится тульский «белый дом» – это «воплощение советской эпохи». И памятник Ленину стоит возле него очень кстати, по мнению молодого архитектора.

По словам Виктории Маричевой, у них с Никитой была командная работа над проектом:

– Когда ты один работаешь над концепцией и проектом, получается воплощение личного мнения. А когда работает команда, приходится искать компромиссы, и результат получается более логичным. Не могу сказать, кто из нас был более радикальным в своих идеях, у каждого были интересные предложения.

2-е место заняла студентка Мария Осипенкова, предложившая озеленить площадь-пустырь и разместить на ней скейт-парк, скульптурно-экспозиционную зону, качели и сцену.

Юлия Миронова, занявшая 3-е место, предложила не только озеленить площадь Ленина, но разместить на ней амфитеатр, игровую зону для детей разных возрастов и арки для фотосессий. А над всей площадью сделать подсветку «звездное небо», чтобы площадь была нарядной в вечернее и ночное время.

Идеи, прямо скажем, симпатичные. А вам как?

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Автор: Татьяна Алексеева
сегодня, в 17:17 −8
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