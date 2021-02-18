Перевозчики-маршруточники будут сами устанавливать цену на проезд

Однако в правительстве им рекомендовали придерживаться утвержденной схемы, которая будет действовать с 1 марта.

18 февраля 2021 года правительство Тульской области и администрация Тулы объявили о повышении цены на проезд в муниципальном общественном транспорте.

Ранее перевозчики направили письма об индексации проезда в министерство транспорта правительства региона и администрацию Тулы. Ассоциация транспортников Тульской области поддержала инициативу перевозчиков повысить плату за проезд.

Министр транспорта Родион Дудник рассказал:

– Перевозчики, которые работают на маршрутах по нерегулирумым тарифам, имеют право самостоятельно устанавливать стоимость проезда. Мы ведем активную работу с ними и рекомендуем придерживаться утвержденной правительством схемы, которая будет действовать с 1 марта.

Сегодня в Тульской области в сфере общественного транспорта трудятся более 4000 человек — водители, ремонтники, кондукторы, контролеры, диспетчеры, медработники.

Межмуниципальные перевозки осуществляются по 389 маршрутам, еще 132 маршрута – это городские перевозки.

Протяженность всей маршрутной сети по Тульской области превышает 1,5 млн км! Ежедневно общественным транспортом в регионе пользуются свыше 100 тыс. человек. Их перевозят более 1500 единиц подвижного состава.

– Анализ отрасли показал, что за последние шесть лет запчасти и горючее подорожали на 36%. На 1355 транспортных средств установлены тахографы. На всех бортах подключен ГЛОНАСС — это требование федерального законодательства. Ряд перевозчиков обновили состав. На 1300 транспортных средствах установлено оборудование для безналичной оплаты проезда. Для сохранения качества услуг по перевозке пассажиров важно поддерживать на должном уровне зарплату водителей и обслуживающего персонала. Всё это увеличивает расходы транспортных компаний, — пояснил Родион Дудник.

По словам министра, себестоимость пассажирских перевозок выросла более чем на 82% – с 20,98 руб. до 38,24 руб. за поездку.

– Тариф на проезд в общественном транспорте на территории Тульской области был установлен в январе 2015 года. За это время многие регионы значительно повысили стоимость проезда. Тульская область находится на 16-м месте по цене за проезд по городским маршрутам и на 15-м месте по межмуниципальным среди регионов ЦФО, — пояснил Родион Дудник.

Правительство Тульской области приняло решение об изменении стоимости проезда с 1 марта 2021 года.

– Мы выступаем против значительного роста стоимости проезда для граждан, — заявил министр. — Были установлены максимально низкие значения, необходимые для сохранения работоспособности отрасли.

По словам главы администрации Тулы Дмитрия Миляева, за период с 2018-го по 2019 год количество транспорта, работающего по регулируемому тарифу в Туле, увеличилось на 30%. В начале 2019 года количество транспортных средств на маршрутах города составляло 93 единицы, с января 2021 года — 171! В вечернее время также увеличено количество транспорта на маршрутах — с 21 единиц до 73.

В 2019 году были организованы новые маршруты. Работают новые автобусные маршруты: № 39-а «мкр. Северная Мыза — мкр. Новая Тула — ст. Южная»; № 175 «Алешня — пос. Ленинский»; № 71 «пос. Ударник — пос. Мясново»; № 72 «мкр. Северная Мыза — Московский вокзал». В октябре 2020 года появился автобусный маршрут № 7 «з-д РТИ — з-д «Мелодия».

– Действующий в настоящее время тариф на перевозку пассажиров не позволяет в полной мере обеспечивать бесперебойную работу городского транспорта, — заявил Дмитрий Миляев. — Согласно новой схеме оплаты, на городских маршрутах муниципального транспорта проезд будет стоить 19 руб. по карте «Тройка», 21 руб. по безналу, а наличными — 25 руб. Мы делаем акцент на безналичную оплату как один из наиболее удобных для пассажиров и прозрачных для контроля вариантов. Цена безлимитного месячного проездного билета установлена в 1000 руб. – на 500 рублей дешевле, чем было. Принято решение не индексировать стоимость месячного льготного проездного для 25 категорий граждан, в том числе для пенсионеров, инвалидов и их сопровождающих.

Для пассажиров, которые ездят на муниципальном транспорте на дальние расстояния, оплата будет зависеть от тарифной зоны: 2,8 руб. за км пути — на маршруте до 30 км, 2,5 руб. за км — на маршрутах от 30 до 60 км, 2,4 руб. за км — на маршрутах свыше 60 км.

Чтобы оценить изменения в цене поездки, Родион Дудник привел такие примеры: доехать из Тулы до Плавска (58 км) по маршруту № 181 обойдется в 154 руб., доехать до Волово (107 км) по маршруту № 233 обойдется в 273 руб. Это в среднем на 25 рублей выше, чем действующий тариф.