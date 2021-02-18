новости
новости
Регистрация
В Тульской области задержали мужчину с 45 кг наркотиков
Фото и видео: пресс-служба МВД России.

В Тульской области задержали мужчину с 45 кг наркотиков

Подозреваемый ехал из Москвы в Липецк.

Полицейские поймали двух мужчин, которых подозревают в покушении на сбыт наркотиков в крупном размере. Все началось с того, что в Пензе обнаружили несколько тайников с 5 кг мефедрона и 3 кг амфетамина. Затем оперативники задержали первого межрегионального курьера — это житель Пензенской области. Мужчина дал стражам порядка признательные показания.
 
«Вскоре в Тульской области задержали его сообщника, который занимался сбытом наркотических средств. Он забирал оптовые партии, фасовал их на более мелкие и организовывал тайники-закладки», — сообщает пресс-служба МВД.
 
Установлено, что злоумышленник следовал на своем автомобиле из Москвы в Липецк. При осмотре его транспортного средства полицейские обнаружили 90 свертков с различными наркотическими и психотропными веществами общей массой почти 45 килограммов. По словам задержанного, наркотики он планировал разложить в тайники-закладки на территории восьми регионов РФ.
 

 
Сейчас следственным управлением УМВД России по Пензенской области возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30 и ч. 5 ст. 228.1 УК РФ.
 
«В настоящее время подозреваемым избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Предварительное расследование уголовного дела продолжается», — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Добавьте Myslo.ru в список ваших источников Google.news
Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 13:37 +5
Другие статьи по темам
Событие
криминалнаркоторговля
Место
Тульская областьПензенская область

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В преддверии праздников в салонах связи «Ростелекома» стартовала выгодная акция на смартфоны
В преддверии праздников в салонах связи «Ростелекома» стартовала выгодная акция на смартфоны
Перевозчики-маршруточники будут сами устанавливать цену на проезд
Перевозчики-маршруточники будут сами устанавливать цену на проезд
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2021 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.