В Тульской области задержали мужчину с 45 кг наркотиков

Фото и видео: пресс-служба МВД России.

Полицейские поймали двух мужчин, которых подозревают в покушении на сбыт наркотиков в крупном размере. Все началось с того, что в Пензе обнаружили несколько тайников с 5 кг мефедрона и 3 кг амфетамина. Затем оперативники задержали первого межрегионального курьера — это житель Пензенской области. Мужчина дал стражам порядка признательные показания.

«Вскоре в Тульской области задержали его сообщника, который занимался сбытом наркотических средств. Он забирал оптовые партии, фасовал их на более мелкие и организовывал тайники-закладки», — сообщает пресс-служба МВД.

Установлено, что злоумышленник следовал на своем автомобиле из Москвы в Липецк. При осмотре его транспортного средства полицейские обнаружили 90 свертков с различными наркотическими и психотропными веществами общей массой почти 45 килограммов. По словам задержанного, наркотики он планировал разложить в тайники-закладки на территории восьми регионов РФ.

Сейчас следственным управлением УМВД России по Пензенской области возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30 и ч. 5 ст. 228.1 УК РФ.

«В настоящее время подозреваемым избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Предварительное расследование уголовного дела продолжается», — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.