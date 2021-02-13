5 самых маленьких квартир Тулы: обзор Myslo

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Объявлений о продаже компактного жилья в городе весьма много. Изучили и отобрали самые миниатюрные варианты.

Пока за городом продают коттеджи с плавающими банями, в самой Туле спросом пользуется жилье другого уровня и масштабов. На сегодняшний день в базе бесплатных объявлений можно найти ряд предложений о продаже крохотных квартир. Площадь некоторых из них - меньше 15 квадратов.

Мы изучили и отобрали самые миниатюрные варианты на рынке крохотного жилья. Присаживайтесь поудобнее и читайте/смотрите.

Студия из нежилого фонда, 20 квадратов

Расположена данная квартира в доме на улице Максима Горького, 49. Среди плюсов - маленькие коммунальные платежи и капитальные ремонт, который включил себя и новенькие счетчики и теплые полы.

Минусы - прописаться здесь пока что нельзя, так как «в данный момент статус нежилого фонда, но есть документы на перевод в жилой фонд, у кого есть время и желание можете перевести», гласит текст объявления.



Стоимость: 1 870 000 рублей.

Квартира на перспективу, 20 квадратов

Следующая квартирка расположена на Китаевском проезде, 17. Почему перспективная? Потому что после двух лет обладания этой собственностью можно получить нормальное жилье (дом в очереди на расселение), указывает автор объявления. К сожалению, фото квартиры доступно только после предварительной договоренности с хозяином.

Из удобств: свет, вода, отопление, канализация. Из минусов: это Лихвинка.

Стоимость: 800 000 рублей.

Квартира без удобств, 19,1 квадрата

В соседнем доме на все том же Китаевском проезде (дом 15) можно купить квартиру без ванной, но с участком в 1,5 сотки. Туалет на улице. Газ в баллонах.

Зато непосредственно в двухподъездном одноэтажном доме имеются вода и электричество.

Стоимость: 800 000 рублей (продается исключительно за наличку)

Квартира у парка, 19, 4 квадрата

Расположена улице Дмитрия Ульянова, 20а. Продавец напирает на то, что в ней сделан косметический ремонт, есть душевая кабина и целых два интернет-провайдера.

В 10 минутах ходьбы находится Центральный парк, а рядом полном магазинов и школ. За всю эту благодать можно как следует поторговаться, уверят автор объявления.

Стоимость: 1 950 000 рублей.

Апартаменты из сердца Заречья, 12 квадратов

Очень теплая и уютная студия находится на улице Пузакова, 15, гласит текст этого объявления. Из плюсов - санузел, горячая вода, отопление и даже подключенная стиральная машина.

Из минусов - размеры студии.

Стоимость: 890 000 рублей.