Идеи классных подарков для мужчин на 23 Февраля: обзор Myslo

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Думаете, что подарить любимому мужчине, папе, сыну или брату? Мы собрали для вас подборку приятных и полезных подарков на любой кошелек.

Качественные мужские наручные часы – статусный и приятный подарок. Чтобы угодить мужчине, к подбору часов нужно подойти внимательно. Со специалистами сети «Мир часов» разбираемся, на что обратить внимание при выборе этого аксессуара.

Механические или кварцевые часы

Чтобы часы исправно функционировали, в первую очередь нужно обращать внимание на их сердце — механизм. Но на вопрос, какие часы лучше — механические или кварцевые (на батарейке), однозначного ответа нет. И у тех, и у других есть свои плюсы и минусы.



Seiko SUR421P1. Цена: 20 000 руб. Коллекция Conceptual Series Dress. Корпус/браслет: нержавеющая сталь/кожаный. Стекло: сапфировое. Водонепроницаемость: 10 АТМ.

Механические часы — классика. Современные механические часы по престижности и надежности чуть выше кварцевых, и многим они больше нравятся эстетически. В таких часах не нужно менять батарейку, они легко ремонтируются в любой мастерской, а еще имеют большой срок службы.

Однако и у кварцевых есть свои преимущества: они более удобны в использовании, более точны, чем механические, их не надо заводить и беспокоиться о том, что они могут внезапно остановиться. Кварцевые часы не боятся ударов. Механизмы в таких часах дешевле в производстве, и в них встречается меньше производственных дефектов. А еще часы с кварцевым механизмом более легкие и тонкие.

Из какого материала сделаны часы

Стекло. Лучше отдать предпочтение сапфировому, так как сапфир — самый твердый природный элемент после алмаза, благодаря чему он не царапается, не стареет и не теряет блеск.



Casio EQB-1100D-1AER. Цена: 30 590 руб. Коллекция Edifice. Кварцевые. Часы оснащены технологией Bluetooth®, с помощью которой вы можете подключить часы к смартфону, не используя провод, и получить доступ к целому ряду полезных функций. Корпус/браслет: нержавеющая сталь. Стекло: сапфировое. Водонепроницаемость: 10 АТМ.

Браслет. Кожаные ремни, конечно, смотрятся солидно и стильно, да и выбор кожи велик. Однако этот материал со временем изнашивается. Ремень из стали, титана или NATO* намного долговечнее (NATO — брезентовый ремешок, который впервые стал использоваться британскими пилотами и служащими армии во время Второй мировой войны. – Прим. автора).

Выбираем часы по образу жизни и профессии

Если ваш мужчина приверженец классического стиля и в его гардеробе преобладают деловые костюмы и рубашки, то, пожалуй, ему подойдут часы на ремне среднего размера, без излишеств, циферблат с тремя стрелками.



Tissot T137.410.11.041.00. Цена: 29 250 руб. Коллекция PRX. Кварцевые. Корпус/браслет: нержавеющая сталь. Стекло: сапфировое. Водонепроницаемость: 10 АТМ.

Если же мужчина предпочитает спортивный стиль и ведет активный образ жизни, то лучше выбирать часы на каучуковом ремне или из стали/титана, возможно, с хронографом, который поможет засекать время на занятиях спортом. Обратите внимание, чтобы застежка была удобной, а корпус – водонепроницаемым.

Любителям водных видов спорта и дайвинга подойдут часы с завинчивающейся заводной головкой и водозащитой от 20bar и выше.

Edox 80120 3NM BUIDN. Цена: 118 650 руб. Коллекция SkyDiver. Механические с автоподзаводом. Корпус/браслет: нержавеющая сталь. Стекло: сапфировое. Водонепроницаемость: 300 АТМ.

Мужчинам творческих профессий можно подарить более оригинальные и нестандартные часы: необычный цвет и дизайн ремня, интересно выполненный циферблат с различной величиной цифр, непривычно показаны дата и день недели. Также интересно будут смотреться часы с открытым механизмом.

Для чего нужны часы

Если часы необходимы мужчине для ежедневного использования, нужно учитывать их практичность, надежность, водонепроницаемость, размер. Опять-таки дизайн выбирайте, исходя из стиля и образа жизни мужчины.



Longines L29084926. Цена: 185 800 руб. Коллекция The Longines Master Collection является одним из столпов компании. Механические с автоподзаводом. Корпус/браслет: нержавеющая сталь. Стекло: сапфировое. Водонепроницаемость: 3 АТМ.

Если же у представителя сильного пола уже есть часы на каждый день и вы хотите подарить ему что-то для особых случаев, то выбирайте модели неярких цветов и без лишних выкрутасов, с ремешком из кожи, стали или титана.

Магазины «Мир часов»:

Тула, ул. Советская, 62/15.

Тула, ул. Пролетарская, 2, ТРЦ «Макси», 1-й этаж.

Новомосковск, ул. Трудовые Резервы, 33-б, ТРЦ «Первый».

Телефон горячей линии 8 (800) 450-05-05.

chasy71.r u

Одни из самых популярных подарков с мужским характером – инструменты. Они пригодятся в хозяйстве любому представителю сильного пола. В «Леруа Мерлен» представлен огромный выбор инструментов – от ручного до дорогостоящего электрического.

Топ-3 самых популярных подарков к 23 Февраля в этом сегменте:

1. Шуруповерт. Это незаменимый помощник не только профессионала в сфере ремонта, но и домашнего мастера. Шуруповерт поможет в мелком ремонте мебели и в тяжелых строительных работах. В «Леруа Мерлен» вы найдете инструменты на любую потребность. Представлены модели от ведущих производителей и более бюджетные варианты.

2. Дрель. Без нее дома тоже не обойтись. Определитесь, какой мощности дрель нужна в вашем хозяйстве, – средней мощности или перфоратор, который справится с масштабным ремонтом.

3. Набор инструментов. Универсальные общей направленности или для автомобилистов наборы помогут справиться со множеством проблем дома, на даче и в гараже. В состав наборов входят: плоскогубцы, ключи, отвертки, торцевые головки, насадки и шестигранники.

Отдельно в «Леруа Мерлен» стоит обратить внимание на аккумуляторные инструменты Dexter.

Вся линейка построена на принципе одного аккумулятора. Заряжайте один и пользуйтесь всеми инструментами сразу. Это очень удобно!

Ну а бюджетный вариант подарка – ящик для инструментов. В «Леруа Мерлен» представлены пластиковые и металлические ящики во всех размерных форматах и с разными системами хранения.

Если вы пока не знаете, чем порадовать мужчину, грамотные консультанты «Леруа Мерлен» помогут вам в выборе. Ваш любимый человек точно будет доволен!

В магазине есть услуга доставки. Товар вы можете выбрать в магазине или на сайте leroymerlin.ru. Понравившиеся модели привезут прямо к вам домой!

Тула, ул. Аркадия Шипунова, 5.

Телефон (4872) 25-27-88.

leroymerlin.ru

Мясо, мангал, мужчина созданы друг для друга! Подарите своему любимому мужчине возможность проявить свои кулинарные таланты в приготовлении блюд на открытом огне.

В магазине «Сад-Тула» на рынке «Слобода» и на сайте sad71.ru можно найти всевозможные виды мангалов, от небольшого варианта, который уместится в багажнике авто, до красивого стационарного мангала, с дровницей, полочкой для кухонных принадлежностей, крышей и т. д.

А если подарите мужчине казан, готовьтесь наслаждаться вкуснейшим пловом! В «Сад-Тула» продаются казаны разного объема: от небольшого на 3 л до огромного 100-литрового.

Казаны в «Сад-Тула» – правильные, узбекские, из толстого чугуна. В таком казане получается необыкновенный плов, ароматное мясо с овощами – да абсолютно любое блюдо в нем будет вкуснее, чем дома на плите (кстати, на плите такой казан тоже можно использовать).

Для дачи и выездов на природу можно купить казан сразу с печью: это гораздо удобнее, чем пристраивать казан на мангале или разводить для него костер. Казан – это не просто крутой, а доступный по цене подарок: в «Сад-Тула» их можно купить от 1890 руб.

К казану здесь можно купить всё необходимое для кулинарных подвигов – шумовку, половник и красивые расписные блюда для плова.

Тула, пр. Ленина, 169, строительный рынок «Слобода», павильон 96.

Телефоны: (4872) 71-66-74, 8 (953) 957-8000.

sad71.ru

Гаджеты и цифровая техника – одни из самых желанных подарков у мужчин всех возрастов. Электронный дискаунтер специально к празднику сделал подборку мужских подарков по приятным ценам. Скидки на некоторые модели – до 50%!

Топ-5 идей подарков для мужчин от «Ситилинк»:

1. Потрясающая модель триммера PHILIPS OneBlade QP2520/20 создана на базе революционных технологий. Устройство прекрасно подойдет для стильных мужчин, ведь оно позволяет в домашних условиях подравнивать бороду, создавать контуры или осуществлять бритье щетины. Наличие уникальной технологии обеспечивает режущему блоку высокую скорость, которая достигает двухсот движений в секунду, в результате чего гарантируется чистое и качественное бритье. В комплектацию входят три гребня. Они создают щетину различного типа — от легкой небритости в 1 мм до небольшой бороды в 5 мм.

Триммер PHILIPS OneBlade QP2520/20 обладает прочными лезвиями из нержавеющей стали, поэтому прослужит долгий срок. Ножи можно мыть под проточной водой, что облегчает процесс очищения. Наличие мощной аккумуляторной батареи дает возможность работы в автономном режиме до 45 минут.

Сейчас можно купить в «Ситилинк» за 2190 руб.

2. BOSCH GO 2 – надежный и компактный инструмент для мелких ремонтных работ. Крутящий момент составляет 5 Н*м, поэтому он с легкостью завинчивает саморезы среднего размера. Усилие затяжки можно регулировать с помощью поворотного кольца и настраивать отвертку на работу с крепежом разного размера.

Биты устанавливаются в держатель 1/4 дюйма, это распространенный форм-фактор, который несложно найти в продаже. Агрегат питается от аккумулятора 1,5 Ач, его полного заряда хватает на несколько часов непрерывной работы. Мягкие вставки на корпусе BOSCH GO 2 обеспечивают крепкий хват и не дают модели выскальзывать. Длина инструмента 190 мм, поэтому им удобно пользоваться в ограниченных пространствах, например, внутри полок, шкафов или стоек.

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3. Использовать четыре основные камеры 48, 8, 5, 2 Мп и одну фронтальную 16 Мп сможет каждый обладатель смартфона XIAOMI Redmi Note 9S. В нем есть светодиодная вспышка, десятикратный зум и другие опции, которые помогут делать качественные реалистичные фотографии и записывать видео в формате 4К. Такой гаджет пригодится не только для развлечений, но и для работы. Его встроенная память равна 64 Гб, также можно ее расширить при помощи microSD карты еще на 512 Гб.

Смартфон XIAOMI Redmi Note 9S оснащен производительным процессором Qualcomm Snapdragon 720G, который совместно с операционной системой Android 10 и оперативной памятью на 4 Гб обеспечивает быстродействие.

Сейчас можно купить в «Ситилинк» за 13 990 руб.

4. Общение с друзьями по видеосвязи, просмотр сериалов, работа в графических приложениях – всё это вы можете сделать вместе с планшетом DIGMA CITI 10 C302T. На экране диагональю 10.1 дюйма вы сможете рассмотреть всё до мельчайших подробностей, а операционная система Windows 10 подойдет для выполнения различных задач. Чтобы передать файлы с одного устройства на другое, воспользуйтесь Bluetooth интерфейсом.

Данная модель справится с любыми задачами и понравится всем без исключения. Планшет DIGMA CITI 10 C302T прослужит длительное время, исправно исполняя свои основные функции, за счет современных технологий, высококачественных материалов и профессиональной сборки. Помимо этого в комплекте предусмотрена клавиатура.

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5. Приятная стоимость, высокое качество и стабильность работы – это про компьютер IRU Home 223. Модель является оптимальным вариантом для работы дома или в офисе. Он легко справляется с поставленными задачами и позволяет разнообразить досуг компьютерными играми. Процессор AMD Ryzen 3 3100, оперативная память DDR4 объемом 16 Гб и видеокарта NVIDIA GeForce GTX1050Ti обеспечивают высокую производительность и быстродействие даже при максимально возможных нагрузках. А качественная система охлаждения предупреждает перегрев устройства.

Компьютер IRU Home 223 работает под управлением ОС Windows 10 Home, которая отвечает всем требованиям современных пользователей.

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