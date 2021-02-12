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9 лучших комментариев: 29 января - 12 февраля

9 лучших комментариев: 29 января - 12 февраля

Мы продолжаем внимательно читать каждый комментарий на Myslo и по-прежнему уверены: «Наши читатели самые находчивые, остроумные, справедливые, местами дерзкие, местами злые, но все равно самые лучшие!»

Итак, подборка самых едких, метких, а иногда и просто смешных комментариев наших пользователей.

 

- 1 -

Администрация Тулы отказалась от идеи строительства нового путепровода в Криволучье

 

- 2 -

Туляки о строительстве нового кладбища в Пролетарском районе: «Мы не хотим дома с видом на погост!»

 

- 3 -

Плавающая баня и кухня для завтрака: как выглядит самый дорогой дом в Тульской области

 

- 4 -

Алексей Дюмин подарил школьнику, спасшему сноубордиста, свой берет командира ССО

 

- 5 -

Тульские архитекторы предложили провести реновацию площади Ленина

 

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- 7 -

Туляк за 1 млн рублей продает куртку-невидимку

 

- 8 -

Вирусологи назвали условия и сроки отмены в России масочного режима

 

- 9 -

В Туле Lada повисла на бетонном блоке

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Автор: Алексей Герасимов
вчера, в 18:20 +3
11 лучших комментариев: 22 - 29 января
11 лучших комментариев: 22 - 29 января
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