9 лучших комментариев: 29 января - 12 февраля
Мы продолжаем внимательно читать каждый комментарий на Myslo и по-прежнему уверены: «Наши читатели самые находчивые, остроумные, справедливые, местами дерзкие, местами злые, но все равно самые лучшие!»
Итак, подборка самых едких, метких, а иногда и просто смешных комментариев наших пользователей.
- 1 -
Администрация Тулы отказалась от идеи строительства нового путепровода в Криволучье
- 2 -
Туляки о строительстве нового кладбища в Пролетарском районе: «Мы не хотим дома с видом на погост!»
- 3 -
Плавающая баня и кухня для завтрака: как выглядит самый дорогой дом в Тульской области
- 4 -
Алексей Дюмин подарил школьнику, спасшему сноубордиста, свой берет командира ССО
- 5 -
Тульские архитекторы предложили провести реновацию площади Ленина
- 6 -
- 7 -
Туляк за 1 млн рублей продает куртку-невидимку
- 8 -
Вирусологи назвали условия и сроки отмены в России масочного режима
- 9 -
В Туле Lada повисла на бетонном блоке
Опрос
Лучший комментатор - ...