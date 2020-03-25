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Алексей Дюмин – торговым сетям: «Важно сформировать двухмесячные запасы наиболее востребованных товаров»

Алексей Дюмин – торговым сетям: «Важно сформировать двухмесячные запасы наиболее востребованных товаров»

25 марта Губернатор Алексей Дюмин провел встречу с представителями сетевых торговых компаний.

Во встрече приняли участие торговые сети «Дикси», «Спар», «Магнит», «Пятерочка», «Зельгрос», «Глобус», «Метро».

Губернатор напомнил, что в связи с распространением коронавирусной инфекции в регионе введен режим повышенной готовности. Мобилизованы все имеющиеся средства и ресурсы, чтобы успешно справиться с этим вызовом. Выстроены эффективные логистические схемы для пополнения запасов.

Алексей Дюмин поблагодарил представителей торговых сетей за четко организованную работу и подчеркнул, что ситуация с заболеваемостью меняется каждый день, поэтому необходимо выстроить надежный алгоритм действий.

«Сейчас важно сформировать двухмесячные запасы наиболее востребованных товаров и продолжать их наращивать. Для этого необходимо усилить работу с поставщиками для планирования и обеспечения бесперебойных поставок», — отметил Алексей Дюмин.

Представитель компании «Дикси» заверил, что запасы регулярно пополняются. Кроме того, компания наращивает сотрудничество с тульскими поставщиками и производителями, с которыми готова заключить договоры по упрощенной форме и в короткие сроки, чтобы товары быстрее появлялись на полках магазинов.

Большим запасом товаров обладает сеть магазинов «Магнит». Дефицита продуктов первой необходимости нет. Сейчас наблюдается спад ажиотажа. Представитель компании выразил готовность взаимодействия с правительством региона для того, что ситуация оставалась стабильной.

Представитель сети «Пятерочка» заверил, что торговые точки полностью обеспечены продуктами. Удовлетворен возросший спрос на некоторые товары. Ситуация стабильна и принятия дополнительных мер по усилению запасов не требует. В магазинах регулярно проводится дезинфекция, а у сотрудников измеряется температура при допуске на рабочее место.

В сложившейся ситуации крайне важно во всех торговых точках проводить весь комплекс профилактических мероприятий для защиты работников и покупателей от инфекции. Причем не подходить к этому формально.

«Я очень рассчитываю, что каждый из вас понимает важность этой задачи», — обратился к представителям торговых сетей Алексей Дюмин.

Глава региона также отметил, что сейчас прорабатываются вопросы дополнительного стимулирования бизнеса.

На встрече также шла речь о предприятиях региона, которые готовы производить средства личной гигиены и поставлять их в розничные торговые сети Тульской области.

Обсуждались вопросы ценообразования, о недопустимости повышения цен поставщиками.

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Люди
Алексей Дюмин
Место
Тульская область

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